Дальневосточные гектары позволят расширить границы села Новопетровка в Амурской области

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Дальневосточные регионы разработали дорожные карты по образованию новых поселений и расширению границ существующих. Это сделано в рамках программы «Дальневосточный гектар». Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Так, в Амурской области будет расширена территория села Новопетровка.

«Сейчас в рамках этих дорожных карт регионам необходимо разработать и принять нормативные правовые акты об образовании новых населенных пунктов, провести работу по информированию и опросу населения о создании новых поселений, разработать и утвердить градостроительную документацию. Отдельно проработать вопрос по стоимости и возможным источникам финансирования, утвердить сроки создания инфраструктуры», – прокомментировал Сергей Качаев.

По словам замминистра, в настоящее время определено 53 территории с максимальной концентрацией (более 20) предоставленных земельных участков. Регионы Дальнего Востока предлагают создать 4 новых населенных пункта и расширить границы 12 поселений.

Два новых поселения могут появиться в Хабаровском крае. Еще два новых поселения создаются на Сахалине. На Камчатке планируется расширение границ семи населенных пунктов. В Сахалинской области могут увеличиться границы четырех поселений. В Амурской будет расширено село Новопетровк Благовещенского. Также в Республике Саха (Якутия) планируется создание квартала получателей дальневосточного гектара.

Между тем, как сообщил замглавы Благовещенского района Андрей Корниенко, пока еще рано говорить о том, насколько будут расширены границы села. «Мы подготовительную работу ведем, уже осмотрели территории, произвели замеры. Но еще точно не можем сказать о том, насколько будет расширена площадь села. Все зависит от того, для каких целей люди будут использовать свои гектары. То есть нам надо точно знать, кто будет вести сельское хозяйство, а кто строить жилой дом. И уже после получения этой информации сможем более предметно говорить», – сказал Андрей Викторович.

По словам главы Благовещенского района Сергея Адаменко, больше всего гектаров в районе берут близ села Новопетровка и Марково. Но речь о расширении границ идет пока только в отношении Новопетровки. Тем не менее, властям поручили уделять особое внимание развитию инфраструктуры в районе обоих населенных пунктов.

Село Новопетровка, основанное в 1878 году, является административным центром Новопетровского сельского поселения. В сельсовет также входят села Новинка, Егорьевка и Прядчино. Новопетровка расположена на правом берегу реки Зеи в 64 километрах от Благовещенска. Население села составляет порядка 700 человек.

С 1 февраля 2017 года получить свой дальневосточный гектар может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 93 тысяч заявок на дальневосточные гектары.

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#Дальний Восток

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Екатерина PL