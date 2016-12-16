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Девять человек погибли на работе в Приамурье с начала года

Девять человек погибли на работе в Приамурье с начала года
Фото: russiansu.ru

С начала 2017 года в Амурской области произошло девять несчастных случаев со смертельным исходом на производстве. Об этом сообщает пресс-служба амурского отделения Фонда социального страхования.

В общей сложности с начала года в Приамурье зафиксировали 99 несчастных случаев на производстве. 10 из них – тяжелые. Чаще всего такие несчастные случаи происходят из-за нарушений техники безопасности и недостаточного внимания к вопросам охраны труда.

Фонд социального страхования финансирует мероприятия по улучшению условий труда. С начала года амурским работодателям на эти цели выделено уже около 40 миллионов рублей. Деньги они могут потратить на средства индивидуальной защиты, аптечки, организацию обязательных медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение и многое другое.

Чтобы получить разрешение на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, работодателю необходимо обратиться в амурское отделение Фонда социального страхования в срок до 1 августа 2017 года. В этом году на финансирование предупредительных мер выделено 67 миллионов рублей.

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#происшествия #работа

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