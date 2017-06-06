Школа Архары получит современный стадион

Фото: amurobl.ru

На территории школы поселка Архара будет построен современный спортивный стадион, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Средства на возведение объекта выделят в рамках программы «Газпром – детям».

Строительство стало возможным благодаря договоренности губернатора Приамурья с руководством «Газпрома» о том, что подобные социально важные объекты будут возводиться не только в тех районах, где непосредственно разместятся объекты холдинга, но и в других.

«В рамках программы "Газпром – детям" мы сделали стадион в Прогрессе, мы сделали футбольное поле в Райчихинске, в этом году сделали бассейн в Свободном, и будем продолжать эту работу дальше. Сегодня решается вопрос о строительстве двух ФОКов. Всегда во время поездок по области поднимается вопрос о том, что детям негде заниматься спортом. У нас есть договоренность с "Газпромом", что они будут вкладывать средства в развитие социальных объектов по всему Приамурью, и в рамках этой договоренности уже вчера сюда приезжали проектировщики, они осматривали площадку, сейчас занимаются зонированием. Здесь появится стадион, соответствующий современным требованиям, на нем смогут заниматься спортом не только школьники, но и все жители Архары и района. Это хороший результат, ежегодно, ежедневно мы достигаем тех результатов, которые мы обещали населению», – комментирует Александр Козлов.

Строительство стадиона начнется в 2018 году.

Кроме того, глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук сообщил о том, что еще одна федеральная компания «Траснефть» готова вложить 23 миллиона рублей в восстановление детского оздоровительного лагеря возле села Грибовка. Это учреждение, рассчитанное на пребывание 70 детей в одну смену, не функционирует с 2006 года. Проектно-сметная документация для восстановления лагеря готова, чтобы компания внесла его в свою социальную программу. Правительство Амурской области подготовит соответствующее обращение.

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#дети #строительство #школа

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Александр Авдеев