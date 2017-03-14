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«Известия»: ситуация со смертностью на дорогах в Амурской области ухудшилась

«Известия»: ситуация со смертностью на дорогах в Амурской области ухудшилась
Фото: Rednorth.ru

Число ДТП с пострадавшими снизилось за первые пять месяцев года на 5 %, а количество погибших на автодорогах уменьшилось на 10 %, сообщили «Известиям» в МВД РФ. Но в целом по стране картина получилась неоднородная. В Амурской области и некоторых других регионах, по информации издания, заметна тенденция к ухудшению.

Так, более чем на 10 % ситуация со смертностью на дорогах выросла в Карелии, Волгоградской области, Башкортостане, Хабаровском крае. Более чем на 20 % — в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях. Более чем на 30 % — в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40 % — в Амурской области.

Эксперты, в первую очередь, связывают ситуацию на автодорогах с их качеством. Данные по смертности в ДТП ухудшились в двух федеральных округах: Дальневосточном — на 16 % и Уральском — на 4 %. По сведениям Счетной палаты, именно в этих округах наибольшая доля грунтовых дорог от общей протяженности (30 и 10 % соответственно). Значительная часть грунтовых дорог приходится на те регионы, где не изменилась или ухудшилась статистика по смертности: Республику Саха, Тюменскую, Волгоградскую и Курганскую области.

Однако исследование Счетной палаты показало, что на смертность в ДТП влияет не только состояние трасс. Так, в Ингушетии, Ханты-Мансийском АО и Амурской области, где ситуация с дорогами не выглядит так тревожно, смертность в ДТП по-прежнему увеличивается. Эксперты говорят, что причина — в неудовлетворительной работе надзорных органов.

По мнению вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева, общее улучшение статистики смертности в ДТП стало следствием принятия в последнее время многочисленных нормативно-правовых актов, которые касаются безопасности перевозок. Число аварий с жертвами или пострадавшими снизилось прежде всего в тех регионах, где усилился надзор над перевозчиками. Например, в Москве смертность в ДТП сократилась в этом году на 24%.

В Минздраве России общее снижение смертности на дорогах связывают в том числе с увеличением оперативности оказания медпомощи.

«В 2016 году был обновлен парк санитарного автотранспорта с высокой степенью износа, — уточнили в ведомстве. — В субъекты направлено 2 154 автомобиля скорой помощи и 113 реанимобилей. 94 % бригад скорой помощи прибывали на место происшествия менее чем за 20 минут».

По мнению вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, неоднородность ситуации в стране говорит о том, что проводимая МВД политика увеличения штрафов не стала панацеей от всех бед.

«В Госдуму постоянно поступают предложения от ведомства усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Хватит делать нормы более строгими. Излишние репрессии ведут не к безопасности, а к более взяткоемким статьям», — пояснил эксперт.

Он отметил, что на первом месте в деле безопасности дорожного движения должно быть строительство дорог и эстакад, на втором — оперативное прибытие скорой помощи, на третьем — повышение качества подготовки водителей.

Всего за январь–май этого года в России произошло 55,5 тысячи ДТП, в которых пострадали люди. Это на 2,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2016 году дорожные происшествия унесли жизни 20 308 человек, на 3 тысячи меньше, чем в 2015-м, и почти на 7 тысяч меньше, чем в 2014-м.

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#ДТП #происшествия #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • art951

    art951
    4 часа назад

    амур инфо, почему не освещаете проблему Эра Глонасс для ввозимых б/у автомобилей?

  • lana78

    lana78
    4 часа назад

    освещали же сто раз..

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Дороги в городских условиях таковы, что не безопасные проблемы для обьезда создает транспорт стоящий или оставленый на обочине.

    Особенно велосипедист долго обьезжать вынужден длинных большегрузов

  • art951

    art951
    2 часа назад

    Последняя новость от 14-го марта, http://www.amur.info/news/2017/03/14/122104 . С этого времени много воды утекло

  • Клим Самгин

    Клим Самгин
    1 час назад

    Чтобы уменьшилось количество ДТП необходимо запретить праворульные авто. Во-первых это в основном дрова, во-вторых обзор намного хуже. Да и дороги разгрузятся, сейчас не проехать, всё запружено машинами. Нет денег на человеческий руль, ходи пешком.

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