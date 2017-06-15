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Дожди, град, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 20 июня

Дожди, град, грозы: прогноз погоды в Амурской области на 20 июня
Фото: instagram

В Амурской области 20 июня установится переменная облачность. Местами по северу и в большинстве южных районов пройдет слабый, умеренный дождь, днем местами – град. Ожидается гроза. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью в Приамурье составит 10…15 градусов выше нуля, местами она понизится до плюс 5. Днем по северу области термометры покажут 25…30 градусов тепла, по югу – плюс 20…25 градусов.

В Благовещенске в этот день будет облачно с прояснениями, временами пройдет слабый дождь. Северо-восточный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура ночью составит 13…15 градусов выше нуля, днем – плюс 20…22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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