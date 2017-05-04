В Прогрессе демонтировали опасную пожарную лестницу

Фото: 28.mchs.gov.ru

В понедельник, 19 июня, к 10:45 в поселке Прогресс завершились работы по демонтажу опасной пожарной лестницы. Сейчас проводится уборка мусора и закладывание дверных проемов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 18 июня в Прогрессе был введен режим ЧС из-за того, что возникла угроза обрушения пожарной лестницы у пятиэтажного жилого дома по улице Набережной, 2А. Из этого и ближайшего дома эвакуировали жильцов. 19 июня было принято решение о демонтаже лестницы.

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#ЖКХ #МЧС #происшествия

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Александр Авдеев