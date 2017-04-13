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На Камчатке человек едва выжил после встречи с медведем

На Камчатке человек едва выжил после встречи с медведем
Фото: regnum.ru

Встреча с медведем на Камчатке едва не закончилась трагедией. В Усть-Большерецком районе Камчатского края дикий зверь напал на человека, нанеся серьезные ранения. 27-летний мужчина остался жив, пишут «Вести.ру».

Как рассказал пострадавший, он отдыхал на природе с друзьями. Увидев медведя, мужчина сначала попытался убежать от хищника, а затем полез на дерево. Однако зверь успел нанести раны спасающемуся, травмировав ему ноги. На крики раненого прибежали друзья. Они отпугнули медведя и вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Произошедший инцидент — первое в этом году нападение медведя на человека на Камчатке. Ранее охотоведами были застрелены три хищника, угрожавшие людям. Всего на Камчатке обитают около 21 тысячи бурых медведей.

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#Дальний Восток #животные #происшествия

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