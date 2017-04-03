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сегодня, 12:05 0

В МФЦ Благовещенска снова можно оформить полис ОМС

В МФЦ Благовещенска снова можно оформить полис ОМС
Фото: admblag.ru

В Многофункциональном центре Благовещенска возобновился прием документов для оформления полисов ОМС, сообщает пресс-служба администрации города. Услуга некоторое время была недоступна.

Для получения или замены полиса заявителю или его представителю следует представить в МФЦ документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении) и свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Последнее для граждан, не достигших 14 лет, – при наличии.

«Обратившийся получает на месте временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса ОМС, – объясняют специалисты МФЦ, – достаточно подписать заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации, а по истечении 30 рабочих дней будет готов постоянный полис ОМС единого образца, который также выдается в МФЦ».

На период оформления полиса услуги по нему можно получать по временному свидетельству. Услуга оформления полиса в МФЦ оказывается бесплатно, причем ее предоставление не зависит от адреса регистрации получателя.

МФЦ Благовещенска находится по адресам: улица 50-лeтия Октября, 4/2, 6/1, 8/2. Режим работы: понедельник – пятница – с 08:00 до 19:00; среда – с 08:00 до 20:00; суббота – с 08:00 до 16:30; воскресенье – выходной.

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#жизнь

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