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В Прогрессе демонтируют разрушающуюся возле дома пожарную лестницу

В Прогрессе демонтируют разрушающуюся возле дома пожарную лестницу
Фото: 28.mchs.gov.ru

В понедельник, 19 июня, в поселке Прогресс прошло заседание специальной комиссии, на котором было принято решение о демонтаже разрушающейся возле дома по улице Набережной, 2А пожарной лестницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Работы по демонтажу начались утром 19 июня. В них задействованы 55 человек и 14 единиц техники. Опасный участок по-прежнему оцеплен сотрудниками полиции.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 18 июня в Прогрессе был введен режим ЧС из-за того, что возникла угроза обрушения пожарной лестницы у пятиэтажного жилого дома. Причиной стала ветхость конструкции. Лестница отклонилась на 20-40 сантиметров.

Из этого и ближайшего дома эвакуировали жильцов. Людей разместили у родственников и в пункте временного размещения. Для них было организовано горячее питание.

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#ЖКХ #МЧС #происшествия

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