Интервью с врачом–онкологом: важно не медлить в случае травмы родинки

Амур.инфо продолжает серию материалов, посвящённых онкологическим заболеваниям и здоровью амурчан. Самый распространённый вид рака в Амурской области – злокачественные новообразования кожи. Об этом корреспондент Амур.инфо побеседовал с хирургом-онкологом амурского онкодиспансера Софией Кналян.

Среди злокачественных новообразований у амурчан рак кожи – на первом месте. 12,4 % амурских пациентов страдают от меланомы и других видов злокачественных поражений кожи.

– София Владимировна, почему в Приамурье так распространён рак кожи?

– У нас очень солнечный регион. И когда у людей возникают родинки, образования на коже, папилломы, то люди не обращают на них внимания, травмируют или ещё хуже – пытаются вывести их самостоятельно. И при этом повреждают строение родинки или образования. Потом происходит перерождение доброкачественного образования в злокачественное. Не всегда, конечно, но вероятность такая есть.

– То есть рак кожи всегда появляется на фоне травмирования родинок или папиллом?

– В основном, да. Травмирование и избыточная инсоляция (загар) – основные провоцирующие факторы меланомы.

– Какой вид загара безопасней – естественный солнечный или солярий?

– Любой вид загара опасен. Но менее травмирующим считается солнечный загар в утренние часы – до 11 часов утра и после 17 часов вечера. Солярий вреден для кожи однозначно.

– Крем от загара спасает от ультрафиолетового излучения?

– Да, но в нашем регионе нужно брать такой крем с самым высоким УФ-фильтром.

– Кроме меланомы, какие ещё виды рака бывают на коже?

– Базалиома и плоскоклеточный рак. Это менее агрессивные типы. Базалиома вообще считается пограничной опухолью между злокачественной и доброкачественной. Она легче лечится, не даёт практически никогда метастазы.

– Кто находится в группе риска по меланоме и другим ракам кожи?

– Абсолютно все люди, у которых есть образования на коже. Те из них, кто чаще загорает, подвергается большему риску. Травма родинки – повышение риска.

– Имеет значение, много ли родинок у человека или мало?

– Нет, это не является фактором риска.

– А те изменения кожи, которые проявляются с возрастом – старческие кератомы – они могут переродиться в злокачественную опухоль?

– Нет, если нет травматизации.

– Есть какие-то наблюдения, где обычно локализуется рак кожи?

– Очень часто – воротниковая зона, спина. У женщин – под лямками бюстгальтера, на плечах или спине. У мужчин тоже спина и воротниковая зона чаще всего страдают.

– На что посоветуете обратить внимание?

– При любой травматизации или изменениях внешнего вида родинки – бегом к врачу! Изменяется окраска родинки, поверхность становится глянцевой, изменяются очертания родинки, не ждите неделю, сразу идите к онкологу . Могу рассказать случай из нашей практики: на консультацию к нам пришла женщина 32 лет, у неё было родимое пятно на спине, которое она травмировала. Через пару недель после травмы она пришла на консультацию. Мы сразу же прооперировали, удалили это образование и отправили на анализ. Результат – меланома в первой стадии. После лечения прошло уже два года, всё нормально, пациентка регулярно приходит для проверок.

– А куда идти со своими родинками на проверку, в поликлинику?

– Да, нужно пойти к онкологу или к терапевту по месту жительства, который даст нужное направление.

– Правда ли, что меланома – самый агрессивный вид рака, который практически неизлечим?

– Если мы его обнаружили на поздних стадиях, то да.

– На какой стадии возможно ещё «поймать» этот рак, чтобы успеть его вылечить?

– Нулевая или первая стадия. Вторая стадия – уже прогнозы неутешительные.

– Сколько времени живут люди с таким диагнозом?

– Вы знаете, есть разные пациенты. Никогда заранее не скажешь, как конкретный организм отреагирует на болезнь и лечение. Кто-то сгорает за пару месяцев, а кто-то годами после удаления изредка приезжает на контроль, и мы удаляем рецидивные новообразования. Ещё одна наша пациентка обратилась к косметологу, чтобы удалить неэстетичные родинки на лице и теле. Доктор после осмотра порекомендовал обратиться к онкологу. Ей удалили около 15 родинок, и по двум из них пришёл гистологический анализ – меланома. У пациентки были возможности лечиться за границей, она ездила в Израиль и Южную Корею, но, несмотря на это, от первого обращения к нам и до её смерти прошло всего полтора года.

– Сегодня методы диагностики и лечения рака кожи в Приамурье отличаются от центральной России?

– Никаких отличий нет. Анализ – биопсия, либо при подозрении на меланому – гистология после удаления родинки. Схемы лечения одинаковые абсолютно по всей России.

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Анастасия Болотина