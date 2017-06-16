Жители Шимановска сообщают о взрыве в квартире жилого дома (видео)

Минувшей ночью, с 18 на 19 июня, в одной из квартир жилого дома в Шимановске произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы – происшествие случилось в доме № 32 первого микрорайона. Они рассказали о том, что в квартире вылетели стекла, от взрыва проснулись многие соседи. Сейчас подъезд закопчен и залит водой.

«Взрыв разбудил и напугал жильцов, они вышли из дома. Утром видно, что весь подъезд закопчен и залит водой. Соседи говорят, что газа в пострадавшей квартире не было», – рассказал житель Шимановска, побывавший на месте происшествия.

В областном управлении МЧС сообщили, что в квартире ночью произошел пожар. Сообщение о нем поступило ночью в 01:47. Возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. К месту направились расчеты пожарно-спасательной части № 9 Шимановска, в составе пяти человек и двух единиц техники.

На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры на третьем этаже были видны языки пламени. Пожарные эвакуировали из подъезда пять человек. В течение получаса удалось справиться с пожаром. Распространения огня на соседние квартиры огнеборцы не допустили. В результате квартира повреждена по всей площади.

Сотрудники управления дополнили. что, предположительно, перед пожаром произошел хлопок. Причину и возможных виновников сейчас устанавливают инспекторы Госпожнадзора, специалисты испытательной пожарной лаборатории и полицейские.

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Василий Кленин