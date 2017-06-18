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18 июня 2017, 22:25 3

В Благовещенске два автомобиля столкнулись лоб в лоб

В Благовещенске два автомобиля столкнулись лоб в лоб
Фото: blag_dtp

Днем в Благовещенске произошло ДТП в районе дома 78 по улице Шимановского. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки. Удар получился сильным. По фото видно, что у автомобилей сработали подушки безопасности.

Официальная причина ДТП пока неизвестна. Свои версии поспешили озвучить пользователи в паблике, где размещено фото.

«На спор, кто первый свернет. Оба выиграли», – написал один из подписчиков.

«Подстава чистой воды», – предположил другой подписчик. Эту версию поддержали еще несколько человек.

«Там нам выезде из двора еще одна машина стояла. Скорее всего, она и была виновата. Толкнула марка, а он уже в кроуна (или что там справа) въехал», – написал еще один пользователь.

Также среди версий случившегося прозвучал вариант, что водители проверяли, как работают подушки безопасности. Другие писали, что водители или один из них был нетрезв.

«Какая подставка? Как по пьяни? У них обоих air bak взорвались! Думаю, они не рады оба! А третью машину и не сфотали. Тот, что зацепил mark», – высказался подписчик.

Что на самом деле случилось, установят сотрудники Госавтоинспекции.

Просмотров всего: 875

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Такое красивое фото, причём с высоты. С дрона что ли?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    И пустая, не узкая улица..

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    С балкона. Там многоэтажка.

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