В Благовещенске горела комната в многоэтажке

Благовещенским спасателям днем поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице 50-летия Октября. Горела комната на втором этаже. Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 18 человек и семи единиц техники прибыли на место.

Около 15 минут потребовалось для ликвидации пожара. Комнату удалось отстоять. В результате повреждены вещи на площади один квадратный метр. Причина и виновник устанавливаются, сообщили в амурском управлении МЧС.

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Екатерина PL