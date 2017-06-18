В Прогрессе задержали убийцу девушки-продавца

Вечером 18 июня полицейским в Прогрессе удалось задержать 27-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней девушки-продавца. Подробности задержания пока не разглашаются, известно, что мужчину доставили в ИВС. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».

Как сообщало Амур.инфо, в обед 18 июня мужчина совершил убийство. Он подошел к магазину, где работала потерпевшая, и после того, как она вышла к нему на улицу, нанес несколько ножевых ранений. Преступник с места скрылся, раненая девушка вернулась в магазин и там же скончалась.

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Екатерина PL