Амазонки, цыгане, ковбои и индейцы: в «Аллюре» прошло театрализованное представление

18 июня в «Аллюре» прошло театрализованное представление, посвященное 15-летию благовещенского конного клуба. В программе были различные постановки, вокальные и инструментальные исполнения, цирковые номера с лошадьми и высшая школа верховой езды.

Дождь не успел помешать проведению шоу. Поэтому все запланированные номера зрители увидели. Изюминкой представления стали номера гостей мероприятия, приехавших из Хабаровска и Владивостока. Также в постановке номеров помогал гость из Москвы.

Помимо танцев, зрители увидели выездку высшей школы верховой езды, выступление хабаровских «амазонок», которые преодолевали препятствия без седел.

«Мы такое шоу не могли никогда показать. Для нас это эффектное событие, конечно. Поэтому номера гостей ждали все. Также были цыгане, они пели цыганские песни вживую. А из наших местных номеров были выступления ковбоев и индейцев, была езда в платьях, флешмоб, рыцарские бои на лошадях, файер-шоу, приезжали байкеры на железных конях», – рассказала руководитель конного клуба «Аллюр».

Концерт длился около полутора часов. В целом в мероприятии приняли участие около 30 лошадей и 40 человек.

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#животные #праздники

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Екатерина PL