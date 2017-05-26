В Прогрессе разыскивают мужчину, зарезавшего 25-летнюю местную жительницу

18 июня в Прогрессе произошло убийство. Изначально информация об этом появилась в соцсетях и мессенджерах. Люди пишут, что около магазина «Амурснабсбыт» по улице Юбилейной перерезали горло продавцу. «Убийца разгуливает по поселку, в Прогрессе ЧС. Будьте осторожны», - предупреждают друг друга местные жители через What’sApp.

В тех же соцсетях и мессенджерах сообщается, что убийцу уже задержали, другие пишут, что его при задержании убили. Также пересылается информация, что преступник был бывшим мужем убитой.

«Семь ножевых ранений. Пришел, позвонил ей, чтобы вышла, через 10 минут она заходит и падает: 5 в живот и 2 в спину», - пишут пользователи.

В амурском следственном управлении корреспонденту Амур.инфо подтвердили факт убийства. По данным ведомства, в обеденное время 27-летний мужчина пришел к магазину «Амурснабсбыт», к нему вышла 25-летняя женщина-продавец, после чего убийца нанес ей удары ножом в область груди и живот и скрылся. Раненная вернулась в магазин и там скончалась.

В настоящее время преступника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ «Убийство».

Просмотров всего: 29

#криминал #происшествия

распечатать

Екатерина PL