Китайских студентов в течение недели знакомили с современной русской культурой

В Хэйхэ завершилась Неделя современной русской культуры. В мероприятиях, прошедших с 12 по 16 июня, в общей сложности приняли участие более 700 китайских студентов и преподавателей. Большую часть из них составили студенты Хэйхэского университета. На сегодняшний день университет вышел на первое место в Китае по количеству китайских студентов, изучающих русский язык.

Открытие недели состоялось в Хэйхэском университете 14 июня. На церемонии открытия присутствовали секретарь партийного комитета Хэйхэского университета Цао Байин, проректор Благовещенского государственного педагогического университета Ольга Селезнева, декан Института иностранных языков Хэйхэского университета Цзян Чжанминь и начальник отдела академической мобильности и проектов БГПУ Сергей Кухаренко.

В первый день недели состоялось открытие фотовыставки «Россия современная», которая была посвящена разным сторонам жизни современной России. На фотовыставке были представлены фотографии, сделанные как профессионалами, так и любителями. Отдельный блок был представлен фотографиями, авторами которых являются студенты Хэйхэского университета.

На более чем 70 фотографиях изображена Россия официальная, представленная руководством страны, а также достижения последних лет, среди которых можно встретить проекты, которые в настоящее время реализуются на Дальнем Востоке, например, космодром Восточный. Кроме того, на фотографиях представлены архитектура, природа и люди – представители многонационального и многоконфессионального народа России.

Организаторы фотовыставки выразили надежду, что она поможет расширить представление о современной России, вызовет интерес к русской культуре.

Также 14 июня был организован музыкально-поэтический экскурс «Русская музыка и поэзия XX-XXI веков», который прошел в актовом зале Хэйхэского университета. Преподаватели БГПУ Олег Шеломихин и Андрей Друзяка сделали краткий обзор русской музыки и поэзии XX-XXI веков, уделив особое внимание русскому року. Андрей Друзяка также исполнил несколько известных в России музыкальных композиций на гитаре. Всего в зале присутствовало около 500 китайских студентов и преподавателей.

15 июня для всех желающих на базе музыкального факультета Хэйхэского университета был проведен мастер-класс по современному русскому танцу. В мастер-классе, организованном выпускниками и участниками таких танцевальных коллективов города как «Ровесники», «Дэфи», «Окей» и «ABC» приняли участие более 50 человек. После обеда преподаватели БГПУ Наталья Киреева и Олег Шеломихин прочитали лекции о последних тенденциях в развитии культуры России и современных российских писателях.

16 июня, в завершающий день Недели современной русской культуры прошел День современного российского кино. Преподаватель БГПУ Дмитрий Кузнецов прочитал студентам и преподавателям Хэйхэского университета лекцию «Современное российское кино и анимация». Также состоялся просмотр ряда популярных в России мультфильмов, а также художественного фильма «Битва за Севастополь».

Многие мероприятия, прошедшие в рамках Недели современной русской культуры, стали новаторскими, в том числе обучение китайских студентов современному русскому танцу, проведение лекций для китайской аудитории по темам:феномен русского рока и бардовская песня. Организаторы в лице БГПУ и Хэйхэского университета решили обобщить и изучить опыт проведения серии мероприятий и пришли к решению о регулярном проведении Недели современной русской культуры.

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#жизнь #Китай #культура

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Екатерина PL