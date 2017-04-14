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В Чигирях у мужчины нашли шкуру белого медведя и кости амурского тигра

В Чигирях у мужчины нашли шкуру белого медведя и кости амурского тигра

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области провели оперативно-разыскные мероприятия в селе Чигири. В результате у мужчины 1978 года рождения обнаружили шкуру белого медведя, тушку амурского лесного кота и два мешка с костями, предположительно, амурского тигра.

Статья 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» предусматривает исправительные работы, штраф или ограничение свободы.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий направлены по подследственности в МО МВД России «Благовещенский» по Амурской области, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#животные #закон #происшествия

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