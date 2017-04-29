Благовещенцам предложили похоронить усопшего в яме с водой

Благовещенцы рассказали о том, они хоронили усопшего на кладбище на 17 километре Новотроицкого шоссе. И без того трагическое событие омрачил скандал с работниками кладбища и фирмой ритуальных услуг. В итоге погребение растянулось на два часа, в течение которых семья и друзья погибшего пытались получить не затопленное водой место для погребения.

Похороны состоялись в субботу, 17 июня. После прощания друзья и родственники погибшего проехали за катафалком на кладбище для погребения. Но приехав на место, ритуал пришлось прервать.

«Гроб вытащили из катафалка и предоставили присутствующим проводить усопшего в последний путь. В это время один из участников процессии обратил внимание на выкопанную могилу – она была наполнена водой, а стенки осыпались, прям оползнем сошли. Мы естественно начали выяснять, в чем дело, но женщина-смотритель кладбища сказала, что не может нам ничем помочь, так как у нее не получается дозвониться до руководства. Мол, выходной день же», – рассказал друг усопшего Илья.

Мужчина также добавил, что семья погибшего после его смерти выкупила на кладбище сразу три участка земли рядом – для самого усопшего и на будущее для его пожилых родителей. В итоге на похоронах родственникам пришлось требовать, чтобы им предоставили все три участка в другом месте.

«Ям в тот день было заготовлено много, но нам отказывали. Мы тогда попросили смотрителя, чтобы нам просто участки дали, а мы бы подождали, пока яму выроют. Но нам и в этом отказывали! Нам вообще предложили отвезти тело обратно в морг и похоронить в другой день, пока они подготовят нормальную могилу! Затем приехал представитель ритуальных услуг. Он даже толком не подходил к нам и не разговаривал. Просто указал на новые три места и показал, где рыть яму, и работники начали выкапывать могилу», – поделился Илья.

Но на этом, по словам мужчины, история не завершилась. Выкопав новую яму, работники начали опускать в нее гроб, и примерно на середине пути гроб застрял. Новая волна возмущения и негодования прокатилась среди участников процессии. После гроб подняли из ямы и опустили на землю рядом, приступив к расширению стен могилы.

«Вы представляете, все это происходило на глазах вдовы, родителей, многочисленных друзей. Они пустили, а потом просто вытащили гроб обратно! Я даже не могу передать словами, что мы все в тот момент чувствовали. В итоге они все-таки поставили гроб в могилу и засыпали землей. И весь процесс погребения в результате растянутся на два с лишним часа! Это просто нонсенс! Я о таком еще не слышал, что вот так бывает», – высказался мужчина.

Получить комментарий по поводу этой ситуации в фирме, оказывающей ритуальные услуги, Амур.инфо не удалось. По телефону корреспонденту сообщили, что руководство компании в данный момент находится в командировке.

Тем временем, родственники усопшего намерены обращаться в прокуратуру. Заявление они планируют написать в понедельник, 19 июня.

Просмотров всего: 1429

#жизнь #происшествия

распечатать

Екатерина PL