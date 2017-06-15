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Новая неделя начнется для Приамурья с ливней, гроз и сильного ветра

Новая неделя начнется для Приамурья с ливней, гроз и сильного ветра
Фото: kumar.dn.ua

В понедельник, 19 июня, по прогнозам синоптиков местами по районам Приамурья пройдут сильные дожди, ливни, град. Также ожидается усиление северо-восточного ветра при грозе до 18-23 метров в секунду. В связи с этим специалисты МЧС предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру 101. Это единый номер пожарных и спасателей для набора всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов, сообщает амурское управление МЧС.

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#погода

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Ага обещанного три года ждут. Дожди ливневые по прогнозам синоптиков идут со среды прошлой недели

  • Olivyeva

    Olivyeva
    40 минут назад

    Где обещанный дождь?

  • vladimir135.10.1

    vladimir135.10.1
    22 минуты назад

    Подождите немного..))

  • Olivyeva

    Olivyeva
    10 минут назад

    Недождёмся

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