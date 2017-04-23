Амурчане привезли призовые места с дальневосточных соревнований по драг-рейсингу

В Биробиджане 17 июня прошел первый этап открытого чемпионата по драг-рейсингу на Кубок Дальнего Востока. Провели его на взлетной полосе в поселке старый Аэропорт Биробиджанского района. В заездах на 402 метра приняли участие 47 гонщиков, в том числе и амурчане.

Как рассказал один из судей соревнований, благовещенец Алексей Шматок в чемпионате участвовали около 20 амурских гонщиков. Также были участники из самого Биробиджана, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Владивостока и других городов Дальнего Востока.

После квалификационных заездов, составлялась таблица парных заездов. Задача драг-рейсеров, выходящих на старт – прийти к финишу раньше оппонента. Участники были разделены на четыре класса. Это «атмосферные автомобили», «турбо автомобили – монопривод», «турбо автомобили – 4WD» и «стрит».

«Автомобили амурчан позволили им участвовать во всех четырех классах. В итоге призовые места наши гонщики заняли в классе "стрит" и в классе "турбо автомобили – 4WD". В последнем классе участвуют самые мощные автомобили. Занять первое и второе место в этом классе, как это сделали амурские гонщики, – это серьезный результат», – отметил Алексей Шматок.

Второй этап соревнований планируется провести в Благовещенске в июле. Если же трассу не успеют подготовить, то чемпионат вновь проведут в Биробиджане, где уже есть условия для таких гонок.

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Екатерина PL