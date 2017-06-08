В России предлагают ввести официальный праздник – День отца

Фото: 2017god.com

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в ближайшие дни внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России и сделать в этот день бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин. Об этом сообщил РИА Новости сам парламентарий. Поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни».

«День отца в России давно заслуживает признания в качестве официального праздника, поскольку этот праздник способствует укреплению семейных отношений и повышает статус отцовства в обществе. Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку», – сказал Чернышов.

Он также предложил сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, вне зависимости, являются они на момент праздника отцами или нет. «Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее – вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год», – подчеркнул депутат.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (62 %) считают важным, чтобы День отца был утвержден как официальный праздник. Говоря о том, когда День отца должен быть установлен, 30 % выразили мнение, что это не имеет значения; 16 % заявили, что празднование должно быть в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира; еще 16 % выразили мнение, что День отца следует праздновать в последнее воскресенье октября, дате, приближенной ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10-11 июня среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью 1,2 тысячи респондентов. Как сообщается, для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5 %.

Просмотров всего: 326

#праздники #российская власть

распечатать

Екатерина PL