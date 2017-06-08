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В России предлагают ввести официальный праздник – День отца

В России предлагают ввести официальный праздник – День отца
Фото: 2017god.com

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в ближайшие дни внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России и сделать в этот день бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин. Об этом сообщил РИА Новости сам парламентарий. Поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни».

«День отца в России давно заслуживает признания в качестве официального праздника, поскольку этот праздник способствует укреплению семейных отношений и повышает статус отцовства в обществе. Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку», – сказал Чернышов.

Он также предложил сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, вне зависимости, являются они на момент праздника отцами или нет. «Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее – вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год», – подчеркнул депутат.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (62 %) считают важным, чтобы День отца был утвержден как официальный праздник. Говоря о том, когда День отца должен быть установлен, 30 % выразили мнение, что это не имеет значения; 16 % заявили, что празднование должно быть в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира; еще 16 % выразили мнение, что День отца следует праздновать в последнее воскресенье октября, дате, приближенной ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10-11 июня среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью 1,2 тысячи респондентов. Как сообщается, для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5 %.

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#праздники #российская власть

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    4 часа назад

    >В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ОТЦА

    День когда батя будет напиваться и тебя бить))))

  • fb_Наталья Трошкина

    fb_Наталья Трошкина
    3 часа назад

    А почему в день Матери вы не делаете проезд бесплатным? Чем женщины хуже мужчин?

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Читайте выше! Мужики набухаются в свой день и им за руль нельзя. А женщины пусть сами себя возят в свой праздник.

    У либерал-демократов все продумано!

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Я не против,мужчины заслуживают такой праздник,ведь им в жизни труднее жить,чем женщинам.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    и правильно предлагают

    я за равенство пап и мам )

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Крокодиловая сумочка

    и правильно предлагают

    я за равенство пап и мам )



    Не получится.- папы ровнее. У них выпуклостей и впуклостей меньше.



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