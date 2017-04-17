В Новобурейском вандалы уничтожили надгробия на кладбище

На Малиновском кладбище в поселке Новобурейский 17 июня орудовали вандалы. Пришедшие на могилы к родственникам люди обнаружили разбитые надгробия. Всего пострадало порядка 20 памятников.

«Мне позвонили и сказали, что надгробия на могилах моих родственников разрушены. У нас в одной оградке пять могил, и все они пострадали. Памятники повалены и разбиты, будто по ним прыгали. Там даже следы обуви есть», – рассказал житель Новобурейского Евгений.

После мужчина выехал на место и увидел, что, помимо могил его родственников, повреждены и другие. Осмотрев территорию кладбища, Евгений обнаружил еще порядка 20 разбитых надгробных плит.

«Валили все без разбору – и дорогие, и дешевые надгробия. Я сразу вызвал полицию. Они приехали, все осмотрели. Я написал заявление, потом видел, как еще несколько человек писали заявления. Сейчас все это предстоит восстанавливать. По моим подсчетам, минимальная сумма вложений в восстановление пяти могил – около 120 тысяч рублей. А как быть людям малоимущим? Все это, конечно, ужасно! Как можно было такое сделать?» – поделился Евгений.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что в полицию поступило три заявления от граждан по факту случившегося. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Полицейские просят обратиться в органы всех пострадавших.

Это не первый случай в этом году, когда на кладбищах в Амурской области орудуют вандалы. Так, в мае злоумышленники сломали и изрисовали памятники на кладбище в Константиновке. Спустя два дня полиция нашла подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей, которые сознались в содеянном.

В апреле неизвестные повредили несколько надгробий в селе Березовка Ивановского района. В этом же месяце вандалы прошлись по кладбищу в Свободном, разбив около сотни памятников. На следующий день после происшествия coтpyдники yгoлoвнoгo poзыcкa ycтaнoвили личнocти двyx пoдpocткoв, пoдoзpeвaeмыx в coвepшeнии пpecтyплeния.

Просмотров всего: 850

#память #происшествия

распечатать

Екатерина PL