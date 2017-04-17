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В Новобурейском вандалы уничтожили надгробия на кладбище

В Новобурейском вандалы уничтожили надгробия на кладбище

На Малиновском кладбище в поселке Новобурейский 17 июня орудовали вандалы. Пришедшие на могилы к родственникам люди обнаружили разбитые надгробия. Всего пострадало порядка 20 памятников.

«Мне позвонили и сказали, что надгробия на могилах моих родственников разрушены. У нас в одной оградке пять могил, и все они пострадали. Памятники повалены и разбиты, будто по ним прыгали. Там даже следы обуви есть», – рассказал житель Новобурейского Евгений.

После мужчина выехал на место и увидел, что, помимо могил его родственников, повреждены и другие. Осмотрев территорию кладбища, Евгений обнаружил еще порядка 20 разбитых надгробных плит.

«Валили все без разбору – и дорогие, и дешевые надгробия. Я сразу вызвал полицию. Они приехали, все осмотрели. Я написал заявление, потом видел, как еще несколько человек писали заявления. Сейчас все это предстоит восстанавливать. По моим подсчетам, минимальная сумма вложений в восстановление пяти могил – около 120 тысяч рублей. А как быть людям малоимущим? Все это, конечно, ужасно! Как можно было такое сделать?» – поделился Евгений.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что в полицию поступило три заявления от граждан по факту случившегося. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Полицейские просят обратиться в органы всех пострадавших.

Это не первый случай в этом году, когда на кладбищах в Амурской области орудуют вандалы. Так, в мае злоумышленники сломали и изрисовали памятники на кладбище в Константиновке. Спустя два дня полиция нашла подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей, которые сознались в содеянном.

В апреле неизвестные повредили несколько надгробий в селе Березовка Ивановского района. В этом же месяце вандалы прошлись по кладбищу в Свободном, разбив около сотни памятников. На следующий день после происшествия coтpyдники yгoлoвнoгo poзыcкa ycтaнoвили личнocти двyx пoдpocткoв, пoдoзpeвaeмыx в coвepшeнии пpecтyплeния.

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#память #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    4 часа назад

    Это ж какой сволочью надо быть, чтобы такое сотворить.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Кощунственное отношение к умершим, такое только безмозглые существа могли такое сделать, отправить их в колонию ублюдков!

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Онижедети

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Это происходит потому что,за это маленькие штрафы,или вовсе никакого наказания,перечислили не все населенные пункты,где разрушили памятники,и будет продолжаться это,пока штрафы не увеличат в разы.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    выгодный бизнес...

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    3 часа назад

    это новый тренд у могильщиков - памятники рушить, да

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Разве есть малиновское кладбище в Новобурейском?

  • gas tank

    gas tank
    2 часа назад

    Почему к этой прослойке общества власти так лояльны? Пожурят в прессе и все! То они выпустили диких животных и скормили им птиц, то прогулялись по крышам автомобилей, просто так сбрасывают кошек с многоэтажных домов, издеваются над водителями микроавтобусов, устраивают вечеринки по ночам, не давая спать мирным жителям, стреляют из всех видов оружия по всему что движется, громят банкоматы и т. д. Такая высокая степень защиты!

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Сколько труда, денег вложено в благоустройство. Сейчас и памятники стоят немалых денег. Отбросы общества. Так и будем терпеть это пока не будет наказания в полной мере. А за таким прилестным словом дети иногда скрываются просто тупые создания, неспособные понять ценности жизни.

  • Бивис

    Бивис
    1 час назад

    нам срочно нужен крематорий

  • cool

    cool
    4 минуты назад

    marcepanРазве есть малиновское кладбище в Новобурейском?


    Нет конечно. Заголовок некорректный.

    Нет слова цензурного на этих нелюдей, что сотворили..

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