Малоимущие россияне бесплатно получат билет на матчи Кубка конфедераций

Многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью смогут бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций, сообщили в пресс-службе оргкомитета «Россия–2018». В рамках социальной программы помощи билеты на матчи турнира для данной категории граждан направлены в администрации городов и регионов проведения Кубка, пишет Life.ru.

Также билеты распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтёрской программы. Программа продиктована намерением сделать «турнир чемпионов» максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок конфедераций FIFA. Первый матч прошел между сборными России и Новой Зеландии и завершился со счетом 2:0.

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Екатерина PL