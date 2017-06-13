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В Благовещенске сгорел автомобиль

В Благовещенске сгорел автомобиль
Фото: penza-press.ru

В субботу, 17 июня, в Благовещенске на улице Ленина загорелся автомобиль. По прибытии пожарных машина была объята огнем. В течение четырех минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади.

Огнеборцы защитили от пожара рядом стоящий жилой дом. В тушении были задействованы два боевых расчета ПЧ № 2 в составе пяти человек, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Как это модно жечь автомобили в нашем городе

  • Кузмичь

    Кузмичь
    15 минут назад

    что-то часто стали гореть автомобили в нашем городе, поджигают что ли?

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