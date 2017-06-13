В Благовещенске сгорел автомобиль

Фото: penza-press.ru

В субботу, 17 июня, в Благовещенске на улице Ленина загорелся автомобиль. По прибытии пожарных машина была объята огнем. В течение четырех минут открытый огонь был ликвидирован. В результате пожара автомобиль поврежден по всей площади.

Огнеборцы защитили от пожара рядом стоящий жилой дом. В тушении были задействованы два боевых расчета ПЧ № 2 в составе пяти человек, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 1761

#МЧС #происшествия #транспорт

распечатать

Екатерина PL