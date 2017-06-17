Лобода! Лобода! – скандировали больше тысячи благовещенцев на концерте певицы (видео)

В Благовещенске выступила украинская певица, ведущая, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода. В Grand Arena Ostrova она дала 1,5-часовой концерт. Поклонники ждали певицу еще в 2016 году. Тогда концерт не состоялся, и в этот раз благовещенцы не хотели отпускать ее со сцены.

В основном, на концерт пришли женщины. В зал тысячу зрителей запускали почти час, концерт начался ближе к 20 часам. Светлана Лобода появилась на сцене в длинном блестящем белом платье в окружении музыкантов и шоу-балета.

«Привет Благовещенск! Я в вашем городе впервые. И мы сделаем всё, чтобы проснувшись завтра, вы сказали: "Как здорово, что этот вечер я провел с Лободой!» – прокричала певица.

Начала выступление Светлана Лобода с известной «Тропикана-любовь», затем исполнила несколько композиций из нового альбома H2LO. Хиты «А может, к чёрту любовь», «Твои глаза» и другие песни зал пел хором.

Концерт продолжался 1,5 часа, и завершился прощальным хитом «Пора домой». Поклонники не хотели отпускать певицу и скандировали: «Лобода! Лобода!». На бис Светлана Лобода исполнила «Твои глаза» и «Пора домой».

Подробнее о концерте Светланы Лободы в Благовещенске в рубрике «Кульпросвет» Натальи Шлямовой.

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Нино Кохреидзе