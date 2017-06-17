Песни Виктора Цоя благовещенцы спели на «КИНОпробах 55» (фото)

Благовещенские музыканты спели легендарные песни Виктора Цоя на сцене Общественно-культурного центра. В честь юбилея музыканты решили дать большой трибьют рок-концерт «КИНОпробы 55». Организаторами выступила музыкально-творческая студия ОКЦ «ART-major».

Желающих принять участие в трибьют рок-концерте, посвященном 55-летию Виктора Цоя, было больше, признались организаторы. Но число участников пришлось ограничить. В итоге, для благовещенцев известные хиты исполнили музыканты творческой студии «ART-major», групп Vegas, Hondaband, Crabbits, M.M.S., «Маленькое красное дерево», «Сон Менделеева» и Наталья Павлова.

Открыл концерт сам Виктор Цой композицией «Кукушка». Ее подхватили музыканты группы «Сон Менделеева» и зрители. В этот вечер зал не танцевал, а больше слушал и подпевал. К удивлению организаторов много среди слушателей было молодежи.

«Пришло много молодежи и это порадовало. Потому что сегодня не многие молодые люди слушают Виктора Цоя. Нам хотелось донести до них его творчество, потому что это патриарх нашей музыкальной культуры», ­– рассказала организатор трибьют рок-концерт «КИНОпробы 55» Светлана Галиева.

Во время концерта несколько композиций звучали сначала в оригинале, а через некоторое время песни подхватывали благовещенские исполнители. Между песнями ведущие знакомили пришедших с интересными фактами из жизни кумира нескольких поколений. Не только из жизни творческой, но и личной. Выступления сопровождались видеосюжетами.

Концерт длился больше двух часов и завершился композицией «Звезда по имени солнце», которую пел уже весь зал.

Впервые такой формат организаторы шоу опробовали в 2016 году. Тогда в Общественно-культурном центре состоялся концерт-саундтрек к фильмам «Брат» и «Брат-2». Благовещенские рок-группы вспомнили известные цитаты из этих фильмов и исполнили песни Земфиры, Чичерины, групп «Би-2», «Агата Кристи», «Сплин». Выступления прошли успешно и организаторы решили в этом же формате провести концерт к 55-летию Виктора Цоя. Когда и какую музыку в трибьют концерте благовещенцы услышат в следующий раз, организаторы пока не говорят.

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Нино Кохреидзе