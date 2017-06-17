В Благовещенске завершились дальневосточные соревнования по конному спорту (фото)

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по конному спорту впервые состоялись в Приамурье. Соревнования прошли на базе конноспортивного клуба «Аллюр». По итогам состязаний главный приз – жеребенок буденновской породы – отправится в Хабаровск.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока проходили в Приамурье два дня. В первый состоялось 66 заездов, во второй тоже не меньше шестидесяти. Мастерство верховой езды показывали около 80 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей. Всадники из Хабаровского и Приморского краев коней привезли с собой, а спортсменам с Сахалина пришлось выступать на чужих.

Соревнования проходили по конкуру. Участники брали высоту от 60 до 130 сантиметров. Блестящие результаты показала юная наездница из Уссурийска. 11-летняя Дарья Бурдюк вошла в тройки лидеров по разным категориям. Всего же в рамках чемпионата проходило 12 видов соревнований.

Амурчане закончили состязания с результатом – 2 первых места, 1 второе и 3 третьих. Региона, который собрал бы больше всех призовых мест, организаторы не выделяют. Награды распределились примерно одинаково.

Главный приз соревнований – годовалый жеребенок буденновской породы – уедет в Хабаровск. Он достался победителю в преодолении высоты в 110 сантиметров. А вот максимальную высоту в 130 взял хабаровский спортсмен из клуба «Мустанг». Он и будет представлять Дальний Восток на спартакиаде учащихся в Москве.

До сих пор первенство Дальнего Востока не проводилось в Приамурье, поэтому для амурской федерации конного спорта это стало большим событием. Судили спортсменов судьи всероссийской и первой категории, из регионов Дальнего Востока и Москвы.

«К счастью, погода не подвела, и нам не пришлось прятать гостей. Все мероприятия состоялись на площадке, которая у нас отвечает стандартам. Судьи отметили хорошую организацию. Сказали, что Амурская область достойно провела соревнования, не хуже, чем в других регионах Дальнего Востока», – рассказала организатор соревнований Ирина Шишова.

В воскресенье, 18 июня, клуб «Аллюр» приглашает благовещенцев и гостей на юбилейный концерт, посвященный своему 15-летию. Мероприятие состоится в 14:00. Вход свободный.

Просмотров всего: 235

#животные #спорт

распечатать

Фотогалерея +32

Нино Кохреидзе