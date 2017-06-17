Благовещенец показал свое мастерство на кастинге в цирк Cirque du Soleil

Благовещенец Антон Лаврищев принял участие в открытом кастинге знаменитого цирка Cirque du Soleil в Москве. Цирк с мировым именем подбирал артистов для традиционных шоу и новых постановок.

Попасть в цирк Cirque du Soleil пытались более 100 человек из разных городов России. Участвовали не только артисты циркового искусства, но и представители нового направления – паркур. Смотры продолжались три дня.

23-летний благовещенец Антон Лаврищев объявление о кастинге в цирк с мировым именем увидел случайно и отправил организаторам свои фото и видео.

«Ждал ответа две недели, думая, что меня уже не пригласят, но случилось чудо, я получил приглашение по почте. Радости не было придела», – признался Антон.

В столицу благовещенский артист и воспитанник цирка «Ап!» прилетел за два дня до начала кастинга, чтобы успеть адаптироваться ко времени.

Кастинг проходил в три этапа, каждый из которых организаторы записывали на видео. На первом этапе Антон показал свой подготовленный номер. Благовещенец готовил «эквилибр на катушках», но организаторам кастинга понравился «эквилибр на стульях». На втором этапе артистам предстояло показать общую физическую подготовку. Она включала в себя стандартные упражнения: подтягивания, отжимания и пресс. Плюс танец, 30 секунд которого разучивали на месте, еще 30 нужно было импровизировать. Третий этап стал проверкой актерского мастерства.

«Задание было таким: нужно было в парах провести дуэль между друг другом, стреляя из различного оружия, которое только придет в голову, и так по очереди. Один человек стреляет, а другой человек изображает будто в него попал снаряд. Это все нужно было сопровождать соответствующими звуками без слов», – рассказал Антон Лаврищев.

Каждый участник кастинга на камеру рассказал о себе и ответил на вопрос – почему он хочет попасть в цирк Cirque du Soleil. После своего представления каждому участнику предложили спеть песню.

«Поначалу я думал, что все будут очень серьезными, настроенными лишь на работу. Но оказалось, что я ошибался, все прошло очень здорово, весело, атмосферно. Очень многое не передать словами, нужно присутствовать там, чтобы понять насколько это все круто», – вспоминает Антон.

На кастинге ни с кем из участников организаторы не заключали контрактов. Все артисты попали в в общую базу данных цирка. Если режиссеру одной из существующих или будущих программ понравится номер, то он может связаться с артистом и пригласить на выступление в составе Cirque du Soleil.

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Нино Кохреидзе