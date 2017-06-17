В Благовещенске прошел турнир по стрельбе из лука (фото)

30 спортсменов из Благовещенска, Белогорска и Возжаевки стали участниками открытого турнира города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы Солнца». Больше всего первых мест завоевали лучники из Белогорска.

Соревнования хотели провести на свежем воздухе, но из-за предупреждения о возможном ухудшении погоды, состязания перенесли в АОДНТ. На позиции встали 30 участников: самому младшему едва исполнилось 7 лет, самому старшему – за 50 лет. Из общего числа участников 7 лучников – представительницы прекрасного пола.

«Такие соревнования мы проводим уже в 6 раз. Обычно стараемся три раза в год собираться. Но в этот раз наш турнир совпал по времени проведения с похожими соревнованиями в Хабаровске. И хабаровчане к нам не приехали, хотя обычно участвуют в наших турнирах. В марте участников было около 40 человек», – рассказал главный судья турнира.

Соревновались лучники в нескольких категориях в зависимости от типа лука. В стрельбе из блочного лука с расстояния 24 метров лучшие результаты показал благовещенец Артем Михальченко из Благовещенска.

В соревнованиях по стрельбе из традиционного лука с 18 метров среди мужчин победил Евгений Цепилов из Белогорска. Традиционный лук считается самым близким к историческому оружию. Лучники при стрельбе не пользуются прицелом.

Среди женщин в категории «классический лук» лучшей стала Галина Макаренко из Белогорска, а среди мужчин самым метким признали Алексея Коронина из Возжаевки.

Больше всего первых мест присудили в категории «интуитивная стрельба», когда участники независимо от типа лука не используют прицел, а полагаются только на интуицию. Здесь лучшие результаты оказались у жителей Белогорска. Среди взрослых участников первые места у Евгения Цепилова и Галины Макаренко. Среди подростков, которые стреляли с 12 метров, самым метким оказался Егор Павловский. Самые юные участники соревнований стреляли с 6 метров, и победу здесь завоевал Родион Гончаренко.

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Нино Кохреидзе