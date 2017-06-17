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17 июня 2017, 17:48 5

На Белогорск обрушился сильный град (видео)

На Белогорск обрушился сильный град (видео)

Очевидцы сообщают о том, что в Белогорске прошел интенсивный, но кратковременный град. Видео стихии жители города прислали в редакцию Амур.инфо. Об ухудшении погоды предупреждали синоптики.

Приамурье находится под влиянием циклона. В разных районах области ожидаются дожди и грозы разной интенсивности. В связи с прогнозами подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности. Существенно погода ухудшится 18 июня.

«Град начался после четырех часов дня. В это время уже шел ливень. И очень сильный шквалистый ветер был в это время. Ветки тополей ломало», – рассказала жительница Белогорска.

В полной мере благовещенцы почувствуют циклон 18 июня, в воскресенье. В этот день в южных, западных и восточных районах Приамурья высока вероятность сильных ливней и усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду.

Просмотров всего: 3148

#Белогорск #погода

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Комментарии
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  • Дуб-дерево

    Дуб-дерево
    6 часов назад

    Оператор от бога.

  • full

    full
    6 часов назад

    Ну. Даже ногой себе помогает.

  • Алиса65

    Алиса65
    5 часов назад

    Да уж, повезло, так повезло! Только высадили помидоры - и на тебе! Пропал урожай овощей. Жаль, столько труда. Люди и так еле еле выживают, а тут ещё и природа "помогает"

  • Капитолина

    Капитолина
    5 часов назад

    В каких районах области ожидаются дожди? Назовите счастливчиков. Солнце палит, жара сил нет. У нас дождя не было с прошлого года( крапинки не считается).( Поярково).

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Сегодня отдыхал в районе Новопетровки (Благ),пол дня лил дождь ,гроза,ветер.

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