На Белогорск обрушился сильный град (видео)

Очевидцы сообщают о том, что в Белогорске прошел интенсивный, но кратковременный град. Видео стихии жители города прислали в редакцию Амур.инфо. Об ухудшении погоды предупреждали синоптики.

Приамурье находится под влиянием циклона. В разных районах области ожидаются дожди и грозы разной интенсивности. В связи с прогнозами подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности. Существенно погода ухудшится 18 июня.

«Град начался после четырех часов дня. В это время уже шел ливень. И очень сильный шквалистый ветер был в это время. Ветки тополей ломало», – рассказала жительница Белогорска.

В полной мере благовещенцы почувствуют циклон 18 июня, в воскресенье. В этот день в южных, западных и восточных районах Приамурья высока вероятность сильных ливней и усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду.

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Нино Кохреидзе