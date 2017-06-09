Минтрансстрой: водители периодически наезжают на дорожные штыри по Новотроицкому шоссе

Фото пресс-службы министерства транспорта и строительства Амурской области

Минтранс ответил на жалобу водителя, который 15 июня напоролся на торчащий из асфальта штырь на ремонтируемом участке Новотроицкого шоссе. В ведомстве сообщили, что случай наезда на дорожный штырь 15 июня не единственный, и уверили, что все ремонтируемые участки огорожены.

Житель Свободного ехал по трассе в Благовещенск и наехал на торчащий из асфальта штырь примерно в 30 километрах от Свободного. Потерпевший сообщил, что из-за повреждений автомобиль не смог самостоятельно двигаться дальше. По словам водителя, конусы, которыми был огорожен участок, свет не отражали.

«Сегодня участок 122-130 километр автодороги Благовещенск – Свободный находится в стадии реконструкции, ведутся работы по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия. Данные мероприятия согласно с утвержденной схемой ГИБДД оснащены дорожными знаками об ограничении скоростного режима с интервалом снижения скорости, а также знаками о проведении дорожных работ. Выполнение строительно-монтажных мероприятий осуществляет подрядная организация АО «Асфальт», дорожные работы ведутся в круглосуточном режиме», – рассказал главный инженер, заместитель начальника ГКУ «Амурупрадор» Константин Тишков.

«В момент совершения наезда на техническое оснащение дорожных работ, в данном случае на анкера по которым был натянут трос для ориентирования асфальтоукладчика, дорожники работали в привычном графике на расстоянии 500 метров от места происшествия. Видимость ситуации была затруднена углом поворота дороги. Сотрудники подрядной организации, выехав устранить причину обрыва троса, обнаружили на месте наезда снесенные дорожные знаки и сбитые конусы со светоотражающим устройством, которыми были накрыты анкера (штыри), следов от повреждения автомобиля штырями не было, как и самого автомобиля», – прокомментировал ситуацию начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Данная ситуация наездов на техническое оснащение дорожных работ характерна не только в ночное время, но и в дневное, практически во всех случаях водители спешат уехать с места происшествия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства Амурской области.

«На сегодняшний день техническая готовность объекта 122-130 километр автодороги Благовещенск – Свободный составляет 65 %. Срок окончания выполнения работ конец июля 2017 года. Реконструкция данного участка позволит повысить безопасность движения и снизить аварийность на дороге. Обращаем внимание участников дорожного движения, быть предельно осторожными на участках автомобильных дорог в зонах дорожно-ремонтных работ. Соблюдайте скоростной режим и строго следуйте предупреждающим знакам», – рассказал министра транспорта и строительства области Андрей Тягло.

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Нино Кохреидзе