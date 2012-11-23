Вдова рыбака, которого друзья съели в тайге, продолжает искать каннибала

Фото: wolsk.ru

В Вольске Саратовской области возобновились поиски 39-летнего местного жителя Алексея Горуленко, осужденного на 12 лет колонии строгого режима за смерть в якутской тайге друга детства Андрея Курочкина. История, случившаяся в 2012 году, прогремела на всю Россию. Двое жителей Саратовской области поехали на рыбалку в Амурскую область, познакомились с двумя мужчинами и отправились вместе ловить тайменя в Якутии, сообщает портал «Вольск.ру».

Верховный суд Республики Саха еще 3 года назад приговорил Горуленко к 12 годам лишения свободы, однако преступник подался в бега и до сих пор находится на свободе.

В 2012 году обанкротившийся бизнесмен из Вольска Алексей Горуленко и бывший глава соседнего Терсинского сельского округа Андрей Курочкин на «уазике» уехали из райцентра на Волге в Амурскую область. Там их ожидали старый знакомый Александр Абдуллаев и 50-летний бывший золотодобытчик Виктор Комаров. По неофициальным данным, они с приятелями из Амурской области хотели намыть золота для последующей перепродажи, что подтверждает профессия Комарова, пишет издание.

Путешественники осенью перестали выходить на связь. Только 28 ноября в тайге на территории Якутии спасатели с вертолета в заснеженном лесу обнаружили Горуленко и Абдуллаева. Они сообщили, якобы разделились на две группы, а их компаньоны самостоятельно решили выйти из тайги. Вскоре рядом с местом обнаружения рыбаков нашли расчлененные человеческие останки. Позже эксперты установили, что они принадлежали Курочкину. Золотодобытчик Комаров пропал без вести, о его судьбе ничего неизвестно.

Из показаний Абдуллаева следует, что в сентябре «уазик» с провизией смыло ливнем. Вскоре начался снегопад. Рыбаки заблудились, скитались по тайге. Горуленко всячески издевался над Курочкиным, систематически третировал, избивая чем придется.

В середине ноября Андрей скончался от побоев рядом с избой на территории заброшенной старательской артели «Алексеевская», где остановились трое рыбаков (Комаров к этому времени уже пропал). Горуленко бил поленом по голове бывшего чиновника за невнимательность, когда тот уснул на дежурстве и не уследил за печкой, чтобы огонь не потух.

Абдуллаев, обнаружив труп Курочкина, отрубил ему топором ногу и принес в избу, где Горуленко сварил человеческое мясо, после чего приятели его съели. Тело бывшего чиновника продолжали расчленять. Житель Вольска занимался его приготовлением.

Опознать Курочкина удалось только через несколько месяцев после экспертизы ДНК. Его останки захоронили на малой родине в селе Терса, где он ранее работал главой.

Первые месяцы расследование «дела каннибалов» затягивалось. Весной 2013 года вдова Ольга Курочкина написала письмо Владимиру Путину, что недовольна работой правоохранительных следственных органов. Затем обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке. После жалоб оперативники из Нерюнгри приехали в Вольск, задержали Горуленко, этапировали в Якутию и поместили в СИЗО.

Горуленко судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Житель Амурской области Абдуллаев проходил главным свидетелем. Суд приговорил каннибала к 3,5 годам условно.

Алексей вышел на свободу прямо из зала суда и вернулся в Вольск. Вдова Курочкина подала апелляцию на мягкий приговор. Повторное рассмотрение дела в Якутии проходило без участия каннибала. Верховный суд Республики Саха 23 сентября 2014 года назначил Горуленко наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Узнав о приговоре, людоед подался в бега.

«На днях из Саратова приезжали сотрудники УФСИН. Сообщили, что розыскное дело на Горуленко открыто. Никакой обнадеживающей информации, где он прячется, нет. Я сама на принтере распечатала ориентировки о розыске Горуленко и расклеиваю по городу», – сообщила вдова погибшего чиновника.

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Нино Кохреидзе