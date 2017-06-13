Кабинеты инклюзивного образования открыли в Свободном

Фото пресс-службы администрации г. Свободный

Торжественная церемония открытия кабинетов инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья прошла в актовом зале Дома детского творчества Свободного 15 июня. Город Свободный стал первым и на сегодняшний день единственным городом, в котором существуют подобные кабинеты, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

На обустройство кабинетов инклюзивного образования были выделены деньги из федерального и городского бюджетов, а оставшуюся сумму помогли собрать предприниматели города. Меценатам на церемонии открытия вручили благодарственные письма.

На торжественную церемонию открытия приехали глава города Свободного Юрий Романов и депутаты законодательного собрания Константин Дьяченко и Ирина Киевская.

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Нино Кохреидзе