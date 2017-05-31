На картодроме «Юбилейный» построят трассу

Фото пресс-службы амурского правительства

Картодром, который расположен вблизи Благовещенска, переведут в юридический статус на областной уровень и начнут строительство трассы. Об этом заявил губернатор Приамурья Александр Козлов на встрече с главой амурской Госавтоинспекции Юрием Кобзаревым, представителями профильных ведомств, администрации Благовещенска и мото-автоклубов.

Решать вопросы обустройства картодрома, расположенного в районе 7 километра Новотроицкого шоссе, будет рабочая группа в амурском правительстве. Возглавит ее глава области, секретарём назначен руководитель областного Центра развития спорта Михаил Лапин.

Перевод картодрома «Юбилейный» на баланс области позволит начать работы на трассе в рамках дорожного фонда. Сейчас «Амурупрадору» дано задание уточнить все необходимые технические характеристики и просчитать стоимость работ. Строительство трассы начнётся уже в этом году. Представители мото- и автоспорта сразу озвучили свои предложения, среди которых – выделение уборочной машины, которая бы подметала трассу от песка, сходящего после дождей на трассу. Также на трассе необходимо обустроить ливневки и поставить заграждения.

Представители сообществ подняли вопрос и о подъезде спортивного транспорта к месту проведения соревнований. Тут же на месте было решено, что участникам соревнований будут выдаваться специальные пропуска. Губернатор посоветовал на будущее, после проведения соревнований собираться и обсуждать, что было положительного, а что нужно исправить и предусмотреть на будущее.

«Моя задача – создать условия, чтобы на улицах не было бардака. Надо сделать так, чтобы было модно быть членом клуба и быть дисциплинированным», – отметил Александр Козлов.

На встрече обсудили, как убрать гонщиков с территории Благовещенска. Уже в рамках рабочей группы решено обсудить с ГИБДД возможность дополнительных «лежачих полицейских» и увеличение патрулей ДПС. Также мотогонщики подняли вопрос о том, что сейчас запрещено не просто ездить по улице Ленина, но и даже пересекать её на мотоциклах, а значит, невозможно проехать ни к набережной, ни к домам, где живут некоторые мотоциклисты.

«По сути, законопослушных мотоциклистов автоматически приравняли к нелегалам», – объяснили байкеры.

Эту проблему пообещали обсудить в администрации Благовещенска.

«Шикарное совещание, которое реально привело к самому главному – созданию координационного центра. Всё остальное – будем решать внутри него», – прокомментировал руководитель благовещенского «Автоклуба» Виктор Черемисин.

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#областная власть #спорт #строительство #транспорт

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Нино Кохреидзе