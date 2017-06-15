Владимир Путин ошибся: из зоны БАМа расселили не 9 тысяч амурчан, а менее 5 тысяч

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По двум федеральным программам из времянок в районе БАМа переселили в новые «квадраты» 4 700 амурчан, а не 9 000, как сказал Владимир Путин. Программу расселения строителей БАМа президент упомянул во время прямой линии. Амурское правительство приводит другие данные.

Владимир Путин заявил, что из времянок в Тынде расселили 9 тысяч человек, потом оказалось, что новое жилье необходимо еще 10 тысячам амурчан. Обращаясь к главам регионов, глава государства порекомендовал тщательнее составлять списки нуждающихся.

Из аварийного жилья в зоне БАМа амурчан переселяют в рамках федеральных программ «Жилище» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ», пояснили в амурском правительстве. До сих пор в зоне БАМа находятся в эксплуатации временные сборно-щитовые дома, жилые вагончики, построенные для строителей БАМа, в большинстве случаев непригодные для проживания.

Программа «Жилище» рассчитана на 2015–2020 годы, «Сейсмика» – 2009–2018 годы.

По первой программе жителей Тындинского, Зейского, Селемджинского, Мазановского районов, городов Тында и Зея расселяют с 2011 года. За весь период из аварийного жилья зоны БАМа в новые «квадраты» переехали около 1,3 тысячи человек. В 2017 году переселить планируют 71 семью. На эти цели предусмотрено 192 миллиона рублей. Из них 44 миллиона – средства регионального бюджета, остальное – федеральные деньги. Привлекаются и средства поселений. В этом году почти 5 миллионов рублей.

По программе «Сейсмика» с 2011 года осуществляется строительство объекта «Малоэтажное быстровозводимое жилье в микрорайоне Таёжный в Тынде. Строительство объекта финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. За весь период действия программы из федерального бюджета на строительство потратили почти 5 миллиардов рублей, из областного – более миллиарда. Построен 41 жилой дом с общим количеством квартир – 1 124. Переселить удалось 3,4 тысячи человек.

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Нино Кохреидзе