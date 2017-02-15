Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 4

Наказание за блокирование «скорой» одобрили депутаты Госдумы

Наказание за блокирование «скорой» одобрили депутаты Госдумы

Законопроект об ответственности за нападение на врачей, а также за непропуск автомобилей скорой помощи, Госдума одобрила в первом чтении. Если медик не оказал помощь, а пациент умер, «непропускальщик» может сесть на четыре года, сообщает «Российская газета».

В законопроекте устанавливаются административные и уголовные меры ответственности. Первый вид ответственности применяется за сам факт воспрепятствования деятельности медиков – если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это будут наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Если медики «скорой» опоздали к пациенту из-за блокировки на дороге, то водителю выпишут административный штраф в 30 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Эти наказания применяют в случае, если пациент не пострадал из-за задержки.

Уголовная ответственность наступает тогда, когда из-за опоздания врачей наносится вред здоровью пациентов. Тогда за непропуск автомобиля скорой помощи водитель может получить наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или арест до четырех месяцев.

Если в ожидании медиков больной скончался или его здоровье существенно ухудшилось, санкции жестче. Осужденный может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Этим же законопроектом вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью медика и угрозу убийством. В первом случае лишение свободы до двух лет, во втором – принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.

В 2016 году было зафиксировано 1 226 случаев незаконных действий в отношении врачей.

В феврале 2017 года в Белогорске мужчина взял в заложники фельдшера скорой помощи. Вызов поступил от женщины, жаловавшейся на травму головы, которую ей нанес муж. Приехавшая девушка-медик наложила ей повязку. Когда фельдшер собралась покинуть квартиру, дверь закрыл муж пострадавшей и заявил, что врач «ляжет рядом с его женой». В квартире медику пришлось находиться 40–45 минут, пока не пришел водитель. Тогда ей удалось убежать. Мужчину Белогорский городской суд признал виновным в похищении человека и назначил ограничение свободы сроком на один год.

Просмотров всего: 277

#закон #здоровье

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    3 часа назад

    Не думал, что медики у нас не люди, за нападение на которых нет ответственности. Вот едросня и решила им особый статус присвоить(

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А медики когда начнут отвечать за бездействие и не оказание помощи, например в приемном покое?

  • full

    full
    2 часа назад

    «непропускальщик» может сесть на четыре года

    А суд Линча не правильнее?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Неужели кто-то из депов к праотцам отправился?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В трех водоемах близ Благовещенска специалисты обнаружили некачественную воду
Общество 23

Приставы приглашают амурчан купить арестованное имущество
Общество 17

В Белогорске медработники станцевали на оживленном перекрестке города
Общество 1

Для благовещеских детсадовцев провели зарядку со стражами порядка