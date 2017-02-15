Наказание за блокирование «скорой» одобрили депутаты Госдумы

Законопроект об ответственности за нападение на врачей, а также за непропуск автомобилей скорой помощи, Госдума одобрила в первом чтении. Если медик не оказал помощь, а пациент умер, «непропускальщик» может сесть на четыре года, сообщает «Российская газета».

В законопроекте устанавливаются административные и уголовные меры ответственности. Первый вид ответственности применяется за сам факт воспрепятствования деятельности медиков – если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это будут наказывать штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Если медики «скорой» опоздали к пациенту из-за блокировки на дороге, то водителю выпишут административный штраф в 30 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Эти наказания применяют в случае, если пациент не пострадал из-за задержки.

Уголовная ответственность наступает тогда, когда из-за опоздания врачей наносится вред здоровью пациентов. Тогда за непропуск автомобиля скорой помощи водитель может получить наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или арест до четырех месяцев.

Если в ожидании медиков больной скончался или его здоровье существенно ухудшилось, санкции жестче. Осужденный может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Этим же законопроектом вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью медика и угрозу убийством. В первом случае лишение свободы до двух лет, во втором – принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет.

В 2016 году было зафиксировано 1 226 случаев незаконных действий в отношении врачей.

В феврале 2017 года в Белогорске мужчина взял в заложники фельдшера скорой помощи. Вызов поступил от женщины, жаловавшейся на травму головы, которую ей нанес муж. Приехавшая девушка-медик наложила ей повязку. Когда фельдшер собралась покинуть квартиру, дверь закрыл муж пострадавшей и заявил, что врач «ляжет рядом с его женой». В квартире медику пришлось находиться 40–45 минут, пока не пришел водитель. Тогда ей удалось убежать. Мужчину Белогорский городской суд признал виновным в похищении человека и назначил ограничение свободы сроком на один год.

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Нино Кохреидзе