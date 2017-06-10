Амурские спасатели из-за циклона перешли в режим повышенной готовности

Фото: gloss.ua

Приамурье под влиянием циклона. 17 июня Амурская область находится в теплом секторе, но уже к концу дня ожидаются дожди и грозы разной интенсивности. В связи с прогнозами подразделения ГУ МЧС России по Амурской области переведены в режим повышенной готовности.

«17 июня Благовещенск находится в теплом секторе циклона. За счет высоких температур прогрело образование дождевой облачности. Местами по области дожди с различной интенсивностью с грозами. Выход самого циклона мы ждем на воскресенье и первую половину следующей недели до 20 июня», – пояснила дежурный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Благовещенске уже во второй половине дня 17 июня. В полной мере благовещенцы почувствуют циклон 18 июня, в воскресенье. В этот день в южных, западных и восточных районах Приамурья высока вероятность сильных ливней и усиление ветра при грозах до 20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Амурской области и его структурные подразделения в связи с возможными ухудшениями погоды с 09:00 17 июня функционируют в режиме «Повышенная готовность». Главам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов рекомендовано оповестить население об опасности возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянную готовность сил и средств для расчистки автомобильных дорог и реагированию на возможные происшествия, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Просмотров всего: 867

#МЧС #погода

распечатать

Нино Кохреидзе