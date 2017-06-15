Жесткое ДТП с пострадавшими на аэропортовской трассе

Фото ИА «Сканер»

Авария произошла на Игнатьевском шоссе в районе поворота на Чигири. На трассе столкнулись автомобили Toyota Succeed и «Жигули». Помощь медиков потребовалась водителям обоих автомобилей, сообщает корреспондент ИА «Сканер».

На Игнатьевском шоссе водитель «Жигулей», когда выезжал на трассу со второстепенной, не пропустил иномарку. Рулевой отечественного авто двигался со стороны Чигирей. В это время по аэропортовской трассе двигалась со стороны Благовещенска Toyota Succeed. Шофер универсала не смог избежать столкновения, и произошел удар.

На место аварии вызвали медиков. Помощь пострадавшим водителям оказали в карете скорой помощи.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. И отечественное авто, и иномарка покинуть место аварии своим ходом не смогли.

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#ДТП

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Нино Кохреидзе