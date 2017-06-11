Месяц житель Тынды продавал амурчанам немаркированную водку

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Тындинская прокуратура направила в суд материалы по уголовному делу в отношении местного жителя, который на протяжении месяца продавал согражданам немаркированный алкоголь. Теперь предприимчивому тындинцу грозит до 3 лет лишения свободы.

45-летнего жителя Тынды обвиняют в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

По материалам дела, алкоголь с поддельными федеральными специальными марками житель Тынды приобрел в октябре 2016 года. Партию водки он купил по цене значительно ниже рыночной. Товар пустил в продажу и в течение месяца продавал алкоголь жителям Тындинского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции тындинца задержали и изъяли из незаконного оборота более 4 000 бутылок водки на общую сумму 860 000 рублей.

За совершение преступления житель Тынды может получить 3 года лишения свободы или штраф до 500 000 рублей.

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#происшествия #Тында

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Нино Кохреидзе