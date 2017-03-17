Амурский логистический кластер откроет ворота в Азию

Логистический проект на российско-китайском ЭКСПО презентовало Агентство по привлечению инвестиций Приамурья. Кластер будет сформирован в рамках строительства трансграничного мостового перехода через Амур. Проект представили на конференции «Трансграничная электронная коммерция как драйвер торгово-экономического сотрудничества России и КНР».

«Сам мост – это артерия. А сопутствующая инфраструктура обеспечит взаимовыгодное сотрудничество Китая и России. Амурская область, после ввода моста, станет хабом. Мы позиционируем наш проект как современный интермодальный транспортно-логистический комплекс. Наличие всей необходимой инфраструктуры, близость к БАМу. Наличие аэропортов в Хэйхэ и Благовещенске. Дорожная сеть и близость к федеральной трассе», – рассказал директор амурского Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Инвестиционное предложение по проекту готово, разработана финансовая модель. Сейчас ведутся переговоры по насыщению проекта конкретными деталями. Инвесторам предлагают размещение в границах ТОР, инфраструктуру, услуги логистики и современный складской комплекс.

«Со стороны инвестора проект достаточно выгоден. По подсчётам, рентабельность выше 20 процентов. Срок окупаемости порядка семи лет. По сути, сегодня мы говорим о формировании современного рынка. Это действительно ворота в Азию. Самый кратчайший путь для выхода в северные провинции Китая, на Бохайское кольцо, порт Далянь. И наши российские компании, понимая весь масштаб проекта, уже активно выходят на нас», – отметил Павел Пузанов.

Зона ориентирована как на российского, так и на китайского инвестора. По информации агентства, сейчас они работают с 30 крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются девелопментом и инвестированием в данную сферу.

«Проект инициирован правительством Амурской области как необходимый комплексный продукт для развития российско-китайских отношений. Мостовой переход через Амур – это стратегически важный объект, логистический кластер также будет носить стратегическую важность. Для региона – это развитие, увеличение ВРП. Для амурчан – удобное пересечение границы. Только на первом этапе проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Может показаться, что это мало в масштабах области, но нам важен каждый житель Приамурья», – отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

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Нино Кохреидзе