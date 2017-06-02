Макет разгонного блока «Фрегат» доставили на Восточный

Фото пресс-службы ФГУП ЦЭHKИ

На космодром Восточный прибыл габаритно-заправочный макет разгонного блока «Фрегат». С помощью этого оборудования специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры проведут комплексные испытания нового технологического оборудования технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции.

Исследования и проверки, которые предстоит провести специалистам, подтвердят готовность технического комплекса и станции для работы со штатным разгонным блоком «Фрегат».

Монтаж, пуско-наладочные работы и автономные испытания технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» уже завершены. Оборудование изготовлено НПО им. Лавочкина, оно установлено в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса.

15 июня в благовещенском аэропорту впервые приземлился тяжелый дальний транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». Разовое разрешение дала Росавиация. Судно прибыло с грузом для космодрома Восточный, пояснили в аэропорту.

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Нино Кохреидзе