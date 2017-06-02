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Макет разгонного блока «Фрегат» доставили на Восточный

Макет разгонного блока «Фрегат» доставили на Восточный
Фото пресс-службы ФГУП ЦЭHKИ

На космодром Восточный прибыл габаритно-заправочный макет разгонного блока «Фрегат». С помощью этого оборудования специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры проведут комплексные испытания нового технологического оборудования технического комплекса и заправочно-нейтрализационной станции.

Исследования и проверки, которые предстоит провести специалистам, подтвердят готовность технического комплекса и станции для работы со штатным разгонным блоком «Фрегат».

Монтаж, пуско-наладочные работы и автономные испытания технологического оборудования для разгонного блока «Фрегат» уже завершены. Оборудование изготовлено НПО им. Лавочкина, оно установлено в помещениях командного пункта, стартового сооружения стартового комплекса и монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов унифицированного технического комплекса.

15 июня в благовещенском аэропорту впервые приземлился тяжелый дальний транспортный самолёт Ан-124 «Руслан». Разовое разрешение дала Росавиация. Судно прибыло с грузом для космодрома Восточный, пояснили в аэропорту.

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#космодром #строительство #технологии

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Будут учиться непроливать гептил, чтобы хвостик не отсох)).

    Кто считает, что пять с половиной тонн НДМГ это мелочи??

    Че та припоминаю начальство про 100 кг. говорило. А вспомнил, говорили гептила ваще не будет на космодроме. Ну это, как в молочном отделе молоко не продавать.

  • PRO

    PRO
    3 часа назад

    Макет разгонного блока «ФРЕГАТ» доставили на макет космодрома Восточный

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Радость-то какА!

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