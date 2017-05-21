Грядущие выборы в БГПУ некоторые преподаватели называют непрозрачными

В старейшем вузе Благовещенска – педагогическом университете – грядут выборы ректора. На должность претендуют два человека – Вера Щекина и Марина Попова. Голосовать за кандидатуры будут участники выборной конференции. Но, по мнению некоторых преподавателей вуза, система выборов недостаточно прозрачна.

За почти 90-летнюю историю педагогического университета из его стен вышли более 50 000 специалистов – это заслуженные учителя России, ученые, спортсмены, журналисты и известные политики. Многим интересно, кто будет возглавлять вуз следующие 5 лет.

Последний раз выборы в педуниверситете проходили в 2009 году. Тогда в очередной раз победил Юрий Сергиенко. Но с его уходом на пенсию исполняющим обязанности ректора назначили преподавателя из Амурского госуниверситета Андрея Лейфу. Потом – преподавателя ботаники БГПУ Веру Щекину. Она возглавляет вуз последние 1,5 года и идет на выборы со своей программой.

«Очень хочу новый спортивный зал для университета, очень хочу! Губернатор согласовал нам строительство спортплощадки во дворе третьего общежития, надеюсь, мы этот проект до конца доведем и сделаем там спортплощадку. Я очень хочу отремонтировать наш актовый зал. К сожалению, здание старое, больше 100 лет и требует больших капиталовложений», – сказала и. о. ректора БГПУ, кандидат биологических наук, доцент Вера Щекина.

Обновления требует и фасад здания БГПУ, надежда на федеральные деньги или на помощь спонсоров. Поэтому Вера Щекина планирует создать попечительский совет, куда войдут выпускники, неравнодушные к судьбе университета и готовые помочь рублем или делом.

В предвыборной программе Веры Щекиной также много идей, связанных с международной деятельностью, работой студенческих отрядов и научными проектами.

Еще один кандидат на должность ректора – Марина Попова. Сейчас она проректор по учебной работе. По вопросам развития вуза ее предвыборная программа не отличается. Вместе с Верой Щекиной и другими сотрудниками Марина Попова утверждала план модернизации университета до 2019 года. На выборы ее выдвинул факультет педагогики и методики начального образования, где она преподает анатомию и генетику.

«Я, например, предлагаю дальнейшую работу по изменению профилей, открытию новых профилей. Требуются магистратуры более узкой направленности, которые дали бы повышение квалификации для директоров школ по управлению. Сейчас мы по запросу министерства образования открываем новые профили образования бакалавриата – "Дошкольное образование. Английский язык", на следующий год запланировано "Начальные классы. Английский язык"», – рассказала проректор по учебной работе БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент Марина Попова.

Приказ начать выборную кампанию пришел из российского минобра в марте. Из трех кандидатур в Москве одобрили две. Сейчас ученый совет вуза выбирает тех, кто будет голосовать. Это педагоги от каждого факультета БГПУ, студенты, представители административного корпуса. Но, по мнению некоторых преподавателей университета, выборная кампания непрозрачна.

«Так всегда было – выдвигались кандидатуры от кафедры, потом они утверждались ученым советом. Мы выдвинули, например, две кандидатуры, фраза такая была брошена "А если мы этого человека отправим, во что же это все выльется?" Нам не доверяют», – поделилась завкафедрой логопедии и олигофренопедагогики БГПУ Наталья Рудакова.

В итоге ни одну из предложенных кандидатур кафедры не одобрили. А заседание ученого совета факультета сделали закрытым и попросили удалиться всех, кто не входит в его состав. В том числе и доцента Клару Глазунову.

«Вы знаете, одна причина – она же пенсионер, а вдруг она не так скажет? Как я могу сказать плохо, если я за активную работу людей. Я всеми руками поддерживаю работу хороших людей», – высказалась кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии и олигофренопедагогики БГПУ Клара Глазунова.

«Уже 27 год работаю в университете, участвовала в выборах разного характера. Но эти выборы особо выделяются на общем фоне. Какая-то закрытость, нет информации, а хотелось бы именно гласности. Вот кафедры выбирают свои кандидатуры, и кандидатуры кафедр почему-то не поддерживаются. Заседание, наверное, должно быть открытым. Но оно таким не было, попросили удалиться не членов совета», – отметила профессор кафедры специальной дошкольной педагогики и психологии БГПУ Рута Денисова.

Руководство БГПУ о претензиях уже знает и удивлено, что педагоги обратились в СМИ. А в комиссии по выборам журналистам объяснили, что имели право сделать заседание закрытым.

«Никакого давления ни на кого не оказывается, все прозрачно и достаточно приемлимо, все цифры утверждены членами ученого совета. Голосование по всем вопросам принято единогласно! То есть если бы были бы какие-то столкновения интересов, это было бы отражено в результатах голосования. У нас ученый совет вуза – довольно представительный орган», – прокомментировала председатель комиссии по выборам ректора БГПУ Ольга Селезнева.

Также в комиссии по выборам ректора пояснили, что вся информация есть на сайте БГПУ. Публикуется она только после согласования с Москвой. Возможно, поэтому возникло ощущение закрытости, предположили в комиссии. Кто возглавит старейший вуз Приамурья, станет известно 23 июня. Судьбу БГПУ решат почти 90 участников выборной конференции.

Тем временем, 23 июня пройдут выборы и в Амурском госуниверситете. Там на должность ректора выдвигали четверых кандидатов: Аркадия Козыря, Андрея Плутенко, Людмилу Понкратову и Михаила Швецова. Аттестационная комиссия российского министерства образования одобрила только две кандидатуры – действующего ректора Андрея Плутенко и декана инженерно-физического факультета Аркадия Козыря. Выбирать 23 июня будут между ними.

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Екатерина PL