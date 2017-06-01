В трех водоемах близ Благовещенска специалисты обнаружили некачественную воду

Фото: Amurvisit.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области традиционно в летом проводит мониторинг качества воды в водоемах, где купаются амурчане. На сегодняшний день, по результатам выборочного обследования десяти мест массового отдыха людей на водных объектах, отобрано 50 проб воды для исследования на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

В результате выяснилось, что вода соответствует требованиям санитарных правил только в семи местах массового отдыха людей. Это река Зея в районе Амурской, 1, в Благовещенске, водоемы в поселке Зазейский, селе Белогорье, первое Владимировское озеро, Чигиринское водохранилище, Грязнухинское водохранилище; искусственный пруд в Тамбовском районе в одном километре к юго-востоку от Тамбовки.

Качество воды не соответствуют требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям в трех местах: это второе, третье и четвертое Владимировские озера.

Специалисты сообщают, что купание в водоемах, в которых качество воды не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям, может способствовать возникновению инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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Екатерина PL