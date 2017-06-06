Благовещенцы поделились впечатлениями после «прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, организованная 15 июня, длилась около 4 часов. После корреспондент «Альфа-канала» вышел на улицы города с опросом. Благовещенцев спросили, какое впечатление у них осталось после прямой линии с главой государства.

«Ну, понравилось, что все вопросы оперативно решаются после прямой линии с президентом», – сказала горожанка.

«Борьба с коррупцией на всех уровнях», – добавил мужчина.

«Я считаю, что это больше похоже на попытку показать, какой наш президент доступный, но на самом деле эффективности от этого нет. Вот каждый что хотел спросить по-настоящему такое вот, может быть, неудобное, я не думаю, что им дали возможность спросить», – поделилась прохожая.

«Может, время мало не на все вопросы, так скажем, которые хотелось бы услышать, ответил. Хотелось бы услышать, почему в Амурской области с первого числа поднимаются тарифы ЖКХ при небольшом уровне достатка, заработных платах», – отметил благовещенец.

«Я не смотрела прямую линию», – сказала девушка.

«Вопросы раскрывались в достаточной мере для президента, что касается внутренней политики, это дело товарища Медведева», – отметила прохожая.

«Это мой президент, поэтому все его ответы меня очень удовлетворили. Правильно, он и раскрывал тему хорошо», – поделился пенсионер.

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#жизнь #российская власть

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Екатерина PL