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сегодня, 20:11 13

Благовещенцы поделились впечатлениями после «прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным, организованная 15 июня, длилась около 4 часов. После корреспондент «Альфа-канала» вышел на улицы города с опросом. Благовещенцев спросили, какое впечатление у них осталось после прямой линии с главой государства.

«Ну, понравилось, что все вопросы оперативно решаются после прямой линии с президентом», – сказала горожанка.

«Борьба с коррупцией на всех уровнях», – добавил мужчина.

«Я считаю, что это больше похоже на попытку показать, какой наш президент доступный, но на самом деле эффективности от этого нет. Вот каждый что хотел спросить по-настоящему такое вот, может быть, неудобное, я не думаю, что им дали возможность спросить», – поделилась прохожая.

«Может, время мало не на все вопросы, так скажем, которые хотелось бы услышать, ответил. Хотелось бы услышать, почему в Амурской области с первого числа поднимаются тарифы ЖКХ при небольшом уровне достатка, заработных платах», – отметил благовещенец.

«Я не смотрела прямую линию», – сказала девушка.

«Вопросы раскрывались в достаточной мере для президента, что касается внутренней политики, это дело товарища Медведева», – отметила прохожая.

«Это мой президент, поэтому все его ответы меня очень удовлетворили. Правильно, он и раскрывал тему хорошо», – поделился пенсионер.

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    проаргазмировал

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    два раза на слове-Это мой президент

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    интересно,это военный пенсионер,или еще какой?

  • Гыга

    Гыга
    45 минут назад

    Алекс К

    проаргазмировал



    Рукоблудил что ли? Чото я так и думал, что ты извращенец. Извращенцы вечно в рядах оппозиции, все у навального обретаются.

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Алекс К

    интересно,это военный пенсионер,или еще какой?



    А ты только на военных возбуждаешься?

    Или чисто оскорбить желаешь?

    Не нравится презик поменяй. Или только дрочить умеешь?

  • Paster

    Paster
    40 минут назад

    А почему у продавщицы хот-догов не спросили?

  • Алекс К

    Алекс К
    23 минуты назад

    Oldlord

    Алекс К

    интересно,это военный пенсионер,или еще какой?



    А ты только на военных возбуждаешься?

    Или чисто оскорбить желаешь?

    Не нравится презик поменяй. Или только дрочить умеешь?



    дрочить все умеем.

    думать умеешь? или по военному? сказали баран,значит блеем?

  • Гыга

    Гыга
    22 минуты назад

    Paster

    А почему у продавщицы хот-догов не спросили?



    А хто это тут такой важный, с самомнением до небес? Откель столько чванства, а? Цвет нации, белая кость? Огласи весь список профессий, представителей которых ты считаешь недостойными даже спрашивать. Сам то из себя, что представляешь, ась?

  • Алекс К

    Алекс К
    20 минут назад

    бот,ты чета не туда пошол.

    продавец хоттдогов голосовал запутина,он от америки защищает Россию!

    я думаю атака из телевизора направлена на дураков,котрые смотрят телевизор

  • full

    full
    19 минут назад

    Гыга

    Paster

    А почему у продавщицы хот-догов не спросили?



    А хто это тут такой важный, с самомнением до небес? Откель столько чванства, а? Цвет нации, белая кость? Огласи весь список профессий, представителей которых ты считаешь недостойными даже спрашивать. Сам то из себя, что представляешь, ась?



    Ну уж вахтеров то точно не о чем спросить.

  • Гыга

    Гыга
    15 минут назад

    Алекс К

    Oldlord

    Алекс К

    интересно,это военный пенсионер,или еще какой?



    А ты только на военных возбуждаешься?

    Или чисто оскорбить желаешь?

    Не нравится презик поменяй. Или только дрочить умеешь?



    дрочить все умеем.

    думать умеешь? или по военному? сказали баран,значит блеем?



    Я ж говорю, ты извращенец. А с женщиной не пробовал, не? Чо, даже с пониженной социальной ответственностью отказывают? Беда таким жить на свете однако. Или женщины тебя вообще не прельщают?

  • Гыга

    Гыга
    12 минут назад

    Алекс К

    бот,ты чета не туда пошол.

    продавец хоттдогов голосовал запутина,он от америки защищает Россию!

    я думаю атака из телевизора направлена на дураков,котрые смотрят телевизор



    А ты не думай. У тебя не получается думать.

    Мыслитель, мля. С волосатыми руками

  • Гыга

    Гыга
    10 минут назад

    full

    Гыга

    Paster

    А почему у продавщицы хот-догов не спросили?



    А хто это тут такой важный, с самомнением до небес? Откель столько чванства, а? Цвет нации, белая кость? Огласи весь список профессий, представителей которых ты считаешь недостойными даже спрашивать. Сам то из себя, что представляешь, ась?



    Ну уж вахтеров то точно не о чем спросить.



    А ты не спрашивай. Вахтеры, они такие. Таких спрашивальщиков могут и послать некрасиво. Ага

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