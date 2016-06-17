Светлана Лобода прилетела в Благовещенск

Фото: Viva!

Утром 16 июня в Благовещенск прилетела Светлана Лобода. Вместе с певицей в город прибыла ее команда из 18 человек вместе с оборудованием. Как рассказали организаторы концерта Лободы, сегодня у звездной гости день отдыха. Накануне у нее прошел концерт в Хабаровске. А уже 17 июня певица выступит в областном центр.

Билеты на концерт звезды начали раскупать несколько месяцев назад. Всего на продажу было выставлено 1 400 билетов стоимостью от 1 500 до 3 500 рублей. На сегодня не купленными остаются порядка 100-150 билетов. Аншлаги певица собирает практически в каждом городе, где проходят ее концерты.

«В амфитеатре и на балконе практически не осталось мест. Есть немного билетов свободных на танцпол и все. Вообще мы конечно очень ждем этот концерт, потому что он вызвал большой ажиотаж. Люди, встревоженные недавними событиями на Украине, когда был сорван концерт Лободы, звонили нам и уточняли, действительно ли она приедет в Благовещенск. Кроме того, многие помнят, что Светлана Лобода должна была приехать в наш город в прошлом году, но так и не приехала. Тогда ходила информация об аферистах, которые якобы организовывали фальшивые гастроли певицы в разных городах страны. В общем было много обеспокоенных звонком, многие не верили, что она приедет», – рассказала директор Grand Arena Ostrova Яна Кряжевских.

Как отмечают организаторы, Светлана Лобода привезла в Благовещенск большое шоу. Зрители увидят масштабные спецэффекты, услышат качественный звук. Концерт начнется 17 июня в 19:00 в Grand Arena Ostrova.

В преддверие концерта в областном центре у певицы вышел новый клип на песню «Случайная». Видео было выложено на YouTube 14 июня. За два дня оно набрало больше миллиона просмотров. Кроме того, неделю назад в московском Олимпийском прошла 15-я церемония вручения наград Муз-ТВ. В итоге Светлана Лобода удостоилась премии телеканала

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#жизнь #культура

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Екатерина PL