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Приставы приглашают амурчан купить арестованное имущество

Приставы приглашают амурчан купить арестованное имущество

В Благовещенске регулярно проводят аукционы, на которых продают арестованное судебными приставами за долги имущество – от металлолома до квартир и земельных участков. В списке арестованного и автомобили – они хранятся на закрытой базе на окраине Благовещенска. Все это уходит с молотка. Поучаствовать в аукционе может любой.

Автопарк арестованных машин составляют, как практически новые и дорогие иномарки, так и разбитые и старые автомобили.

«Даже разбитые машины мы забираем на хранение. Они изначально были разбитые, то есть их забрали у должника уже такими. Может, когда-то они и были целыми. Но видимо забрать было больше нечего, как только собственно металлолом», – сказала представитель спецорганизации, занимающейся описью арестованного имущества Светлана.

«Арестовать можем все имущество, которое составляет стоимость свыше 3 тысяч рублей. Запрещено нам законом –это статьей 446 гражданско-процессуального кодекса – арестовывать только единственное жилье должника. Также не имеем права арестовывать вещи, обувь и тому подобное. За исключением предметов роскоши – золото, драгоценные изделия. Все это мы арестовываем», – пояснил начальник отдела организации розыска, реализации и имущества должников УФССП Алексей Овсеенко.

Судебные приставы выставляют на продажу все, что изъяли у должников. Найти объявления о продаже арестованного имущества можно на сайтах Федеральной службы судебных приставов и Росимущества. Лоты продаются по стоимости ниже рыночной.

Разброс стартовых цен большой. Например, комната в коммуналке в Благовещенске почти за 500 тысяч рублей. В объявлении указывают общую площадь жилища, и адрес, по которому он находится. Те, кто решил поучаствовать в публичных торгах, но боится купить кота в мешке, могут ознакомиться с товаром вживую, предварительно согласовав дату и время с амурским Росимушеством и судебными приставами. Торги проводят в территориальном управлении Росимущества по адресу: Амурская, 154. Там же можно подать заявку на участие.

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#закон

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Что то более-менее ценное уже за копейки разобрали по своим?

  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    тортик53Что то более-менее ценное уже за копейки разобрали по своим?


    Рациональная мысль точно, согласен с Вами...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Варфоломей

    тортик53

    Что то более-менее ценное уже за копейки разобрали по своим?



    Рациональная мысль точно, согласен с Вами...



    Да всегда так было.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    ФССП-структура, которую крайне не жалует гражданское общество, даже хуже, чем ГИБДД, на мой взгляд... они могут отбирать, арестовывать только у законопослушных граждан и как правило в интересах государства... штрафы-это их "самое любимое занятие"-могут не стесняясь дважды за одно АПН взыскать, причем абсолютно не взаимодействуют со своими примерно одинаково "любимыми" населением коллегами из ГИБДД...p>

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Да и хрен на них.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Это падальщики, они тоже нужны обществу.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Что же за люди работают в этой структуре? Что же это за работа, отбирать у людей вещи и деньги за чужие долги? Я понимаю, алименты матери-одиночке взыскать с нерадивого отца, но для этого совершенно не нужна подобная структура.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    тортик53

    Что то более-менее ценное уже за копейки разобрали по своим?



    Не разобрали, потому как не от души отдано.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Проклятое имущество,проблемной, удачи не видать владея этим.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ксаныч

    Проклятое имущество,проблемной, удачи не видать владея этим.



    Ну почему же? Ты же живёшь с женой, которая занималась сексом с другими мужиками?

  • Алекс К

    Алекс К
    54 минуты назад

    Агамемнон

    Что же за люди работают в этой структуре? Что же это за работа, отбирать у людей вещи и деньги за чужие долги? Я понимаю, алименты матери-одиночке взыскать с нерадивого отца, но для этого совершенно не нужна подобная структура.



    а какая структура нужна?

    если приставы и этим занимаются.

    притом они не просто так работают,а по бумажке.

    бумажке с суда. не хочешь бумажку-иди судись. там и уголовные штрафы,и гражданское долопроизводство.

  • Алекс К

    Алекс К
    40 минут назад

    может вам коллекторы нужны? будут сжигать двери,творить мелкие пакости,бить литсо,ломать ноги.

    если да,жалуйтесь путину,в чем проблема

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