Приставы приглашают амурчан купить арестованное имущество

В Благовещенске регулярно проводят аукционы, на которых продают арестованное судебными приставами за долги имущество – от металлолома до квартир и земельных участков. В списке арестованного и автомобили – они хранятся на закрытой базе на окраине Благовещенска. Все это уходит с молотка. Поучаствовать в аукционе может любой.

Автопарк арестованных машин составляют, как практически новые и дорогие иномарки, так и разбитые и старые автомобили.

«Даже разбитые машины мы забираем на хранение. Они изначально были разбитые, то есть их забрали у должника уже такими. Может, когда-то они и были целыми. Но видимо забрать было больше нечего, как только собственно металлолом», – сказала представитель спецорганизации, занимающейся описью арестованного имущества Светлана.

«Арестовать можем все имущество, которое составляет стоимость свыше 3 тысяч рублей. Запрещено нам законом –это статьей 446 гражданско-процессуального кодекса – арестовывать только единственное жилье должника. Также не имеем права арестовывать вещи, обувь и тому подобное. За исключением предметов роскоши – золото, драгоценные изделия. Все это мы арестовываем», – пояснил начальник отдела организации розыска, реализации и имущества должников УФССП Алексей Овсеенко.

Судебные приставы выставляют на продажу все, что изъяли у должников. Найти объявления о продаже арестованного имущества можно на сайтах Федеральной службы судебных приставов и Росимущества. Лоты продаются по стоимости ниже рыночной.

Разброс стартовых цен большой. Например, комната в коммуналке в Благовещенске почти за 500 тысяч рублей. В объявлении указывают общую площадь жилища, и адрес, по которому он находится. Те, кто решил поучаствовать в публичных торгах, но боится купить кота в мешке, могут ознакомиться с товаром вживую, предварительно согласовав дату и время с амурским Росимушеством и судебными приставами. Торги проводят в территориальном управлении Росимущества по адресу: Амурская, 154. Там же можно подать заявку на участие.

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Екатерина PL