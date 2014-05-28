На Новотроицком шоссе автомобили напарываются на торчащие штыри

Ремонтируемый участок дороги Новотроицкого шоссе стал ловушкой для автомобилей. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Свободного. Вечером в четверг, 15 июня, он ехал по трассе в Благовещенск и напоролся на торчащий из асфальта штырь. Повреждения автомобиля были такие, что самостоятельно он не смог дальше ехать.

Как объяснил потерпевший, участок Новотроицкого шоссе ремонтируется примерно в 30 километрах от Свободного. По обочинам стоит дорожная техника. А сам опасный участок со штырями огорожен конусами со светоотражающей маркировкой. Только, по словам водителя, конусы свет не отражали, поэтому в темноте их не было видно до последнего момента.

Машина не смогла ехать дальше сама. Пока водитель ждал помощь, еще два автомобиля наткнулись на штыри, не заметив конусы.

В пресс-службе управления ГИБДД пояснили, что по данной проблеме ни один автолюбитель официально не обращался. После звонка корреспондента ИА «Амур.инфо», узнав о сложившейся ситуации, сотрудники Госавтоинспекции начали проводить проверку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин