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На Новотроицком шоссе автомобили напарываются на торчащие штыри

На Новотроицком шоссе автомобили напарываются на торчащие штыри

Ремонтируемый участок дороги Новотроицкого шоссе стал ловушкой для автомобилей. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Свободного. Вечером в четверг, 15 июня, он ехал по трассе в Благовещенск и напоролся на торчащий из асфальта штырь. Повреждения автомобиля были такие, что самостоятельно он не смог дальше ехать.

Как объяснил потерпевший, участок Новотроицкого шоссе ремонтируется примерно в 30 километрах от Свободного. По обочинам стоит дорожная техника. А сам опасный участок со штырями огорожен конусами со светоотражающей маркировкой. Только, по словам водителя, конусы свет не отражали, поэтому в темноте их не было видно до последнего момента.

Машина не смогла ехать дальше сама. Пока водитель ждал помощь, еще два автомобиля наткнулись на штыри, не заметив конусы.

В пресс-службе управления ГИБДД пояснили, что по данной проблеме ни один автолюбитель официально не обращался. После звонка корреспондента ИА «Амур.инфо», узнав о сложившейся ситуации, сотрудники Госавтоинспекции начали проводить проверку.

Просмотров всего: 1735

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Да кривопопые дорожники, никогда не огораживали эти гребанные штыри. Пару лет назад, ремонтировали участок белогорск-томичи. Там каждый второй штырь был загнут от проезжающих авто. А идиоты дорожники ставили конусы только на первый и последний, а участок в пару километров делали

  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Если бы соблюдали скоростной режим, который ограничивается в начале участка ремонта 20-40 кмч, то наверняка штырь бы не выскочил на проезжую часть столь внезапно....

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Объясните кто нибудь, зачем вообще на дороге делать торчащие штыри? Какой у этого высший сакральный смысл?

  • Okean555

    Okean555
    2 часа назад

    чёт мне кажется это был съезд любителей кататься без света до самой темноты, таких через одного

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    тортик53

    Если бы соблюдали скоростной режим, который ограничивается в начале участка ремонта 20-40 кмч, то наверняка штырь бы не выскочил на проезжую часть столь внезапно....



    ...в темноте легко...

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    25 минут назад

    Торчащий штыр - на него натягивают трос по которому ориентируют асфальтоукладчик нв толщину укладки асфальта, ну и в некоторых случаях обозначают ось дороги.

    Понятно, что после завершения работ никаких штырей и посторонних предметов на дороге не должно быть. И скорость движения здесь никаким образом не убережет от наезда, тем более в темное время суток.

    Журналисты как всегда все напутали. В 30 ти километрах от Свободного нет никакого Новотоицкого шоссе. Зато там есть Москвитинский перевал, который ремонтируют. Ремонтные работы там проводит АО "Асфальт". К ним можете предъявить претензии.

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