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В Белогорске медработники станцевали на оживленном перекрестке города

В Белогорске медработники станцевали на оживленном перекрестке города

Медработники Белогорска устроили флешмоб на одном из перекрестков города. На пересечении улиц Кирова и Скорикова они исполнили танец после спасения «потерявшего сознание» белогорца. Акцию приурочили во Дню медицинского работника.

«18 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно мы проводим торжественное собрание по этому случаю и каждый год хотим по-особенному отметить этот профессиональный день. В 2017 году решились на танец в оживленной части города. Готовились к нему в нерабочее время, основательно. Наши медработники разучили танец, в композиции задействовали два автомобиля скорой помощи», – рассказал главврач городской больницы, депутат заксобрания Амурской области Андрей Рудь.

Началась необычная акция в 12:00 на трехфазном перекрестке. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность исполнения четырехминутного танца под песню «В состоянии шока». Увидели его несколько сотен горожан.

«Когда предложили исполнить роль пациента, очень удивился. Еще больше порадовался целеустремленности и смелости наших медработников, которые не только решились, но и смогли за очень короткое время разучить танец. Судя по реакции невольных зрителей происходящего, задумка удалась. В проекте такого формата участвовали впервые. Нам понравилось», – отметил один из постановщиков композиции Сергей Шимко.

Просмотров всего: 571

#Белогорск #жизнь #здоровье #праздники

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    2 часа назад

    Видимо не чем больше заняться в рабочее время?..... Флешмоб за счет налогоплательщиков?....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Происходящее в Белогорске всё больше напоминает... Украину.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Были у меня в молодости медички. Хорошие девочки...

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Tуман

    Были у меня в молодости медички. Хорошие девочки...



    Проктологичка не считается. Это ты у неё был.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Asom


    Здарова, бочковая затычка.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Tуман

    Asom


    Здарова, бочковая затычка.



    Ты меня с той проктологичкой перепутал, что ли?

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Обидки какие-то... Она же тебя не затыкала - она так осматривала.

  • Vишня2

    Vишня2
    33 минуты назад

    Ерунда какая-то. Такой серьезный орган-здавоохранение.Медицина это строгость,точность,регламенты и нормативные приказы.Не по статусу,так сказать.Че к чему этот танец. Шоу устроили. Давайте теперь пожарные с шлангами начнут прыгать и полиция с полосатыми палками. Вообще удивляюсь как им дали на это разрешение,еще и гбдд в виде подкрепления.

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    тортик53

    Видимо не чем больше заняться в рабочее время?..... Флешмоб за счет налогоплательщиков?....



    Читать не пробовали новость?



    Готовились к нему в нерабочее время, основательно.



    Поражает народ в своём неприятии медиков!

    Выполняют всё по инструкции - бездушные машины.

    Расслабились, устроили бесплатный концерт в свободное время - "не по статуту"...

    А мне понравилось!

    Молодцы девчёнки!

    С праздником!!!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    20 минут назад

    Хуже. Медиков. Только. Кулинары. Если это не выпечка.

  • Vишня2

    Vишня2
    10 минут назад

    Oldlord
    тортик53

    Видимо не чем больше заняться в рабочее время?..... Флешмоб за счет налогоплательщиков?....



    Читать не пробовали новость?



    Готовились к нему в нерабочее время, основательно.



    Поражает народ в своём неприятии медиков!

    Выполняют всё по инструкции - бездушные машины.

    Расслабились, устроили бесплатный концерт в свободное время - "не по статуту"...

    А мне понравилось!

    Молодцы девчёнки!

    С праздником!!!


    Не бездушные машины,Лорд. А люди, корорые выбрали эту профессию должны с честью нести форму. Это белый халат. Символ чистоты, помощи. И нефик в нем танцевать на бульваре.p.s к медикам отношусь с особым хорошим отношением.

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