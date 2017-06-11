В Белогорске медработники станцевали на оживленном перекрестке города

Медработники Белогорска устроили флешмоб на одном из перекрестков города. На пересечении улиц Кирова и Скорикова они исполнили танец после спасения «потерявшего сознание» белогорца. Акцию приурочили во Дню медицинского работника.

«18 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Традиционно мы проводим торжественное собрание по этому случаю и каждый год хотим по-особенному отметить этот профессиональный день. В 2017 году решились на танец в оживленной части города. Готовились к нему в нерабочее время, основательно. Наши медработники разучили танец, в композиции задействовали два автомобиля скорой помощи», – рассказал главврач городской больницы, депутат заксобрания Амурской области Андрей Рудь.

Началась необычная акция в 12:00 на трехфазном перекрестке. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность исполнения четырехминутного танца под песню «В состоянии шока». Увидели его несколько сотен горожан.

«Когда предложили исполнить роль пациента, очень удивился. Еще больше порадовался целеустремленности и смелости наших медработников, которые не только решились, но и смогли за очень короткое время разучить танец. Судя по реакции невольных зрителей происходящего, задумка удалась. В проекте такого формата участвовали впервые. Нам понравилось», – отметил один из постановщиков композиции Сергей Шимко.

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Екатерина PL