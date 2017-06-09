Амурчане активно готовятся к восьмой российско-китайской ярмарке культуры и искусства

На двух берегах Амура готовятся к большому культурному событию – российско-китайской ярмарке культуры и искусства. Она пройдет с 19 по 25 июня. В дни ярмарки в Благовещенске пройдет большой концерт на главной площади, выставки, творческие встречи и «Велоночь с Амур.инфо». Сейчас хореограф из Харбина готовит амурских танцоров к церемонии открытия фестиваля на китайской стороне. Она намечена 23 число.

Амурским танцорам выступать под китайские мелодии уже привычно. В разные годы в церемонии открытия на китайской стороне участвуют от 30 до 100 амурских артистов. В этом году в Хэйхэ выезжают 40 человек, включая вокалистов.

«Каждый год разные форматы и разные задачи. В этом году акцент больше на хореографию, и она не типична по сравнению с прошлыми годами. Раньше было так простенько, массово, а в этом году нужна серьезная хореографическая подготовка. И мы были очень удивлены», – сказала художественный руководитель Амурской областной филармонии Лариса Старинская.

Удивил танцоров хореограф и режиссер из Харбина. Задача амурчан в этом году – четыре танцевальных номера. Совместная репетиция в Хэйхэ состоится накануне концерта, а сейчас в полную ногу артисты работают на обоих берегах Амура. Многочасовые репетиции в филармонии продолжаются уже несколько дней.

«Вообще, у китайцев интересная хореография, интересная подача, рисунки и такие штуки пробовали: и поддержки, и переходы, и посмеялись, и серьезно поработали. Очень здорово. Нам в этом году очень нравится, даже для себя какие-то фишечки почерпнем», – поделилась художественный руководитель шоу-балета «Максимум» Алиса Будко.

Дун Я, несмотря на молодость, – хореограф со стажем. Он делает ставку на молодежь, и в его постановке будут танцы разных жанров и стилей.

«Во время церемонии открытия будет много танцев. Некоторые – национальные китайские и танцы малых народностей провинции Хэйлунцзян. На открытии и закрытии церемонии будут совместные танцы с русскими танцорами, а также в церемонии будут два танца сюжетные: они называются "Мост" и "Свадьба"», – отметил хореограф, режиссер-постановщик церемонии открытия фестиваля в КНР Дун Ян.

Открытие восьмого фестиваля впервые пройдет на китайской стороне. В Благовещенске праздник начнется 23 июня. В Общественно-культурном центре состоится официальная церемония открытия, а вечером в этот же день – большой концерт двух прославленных коллективов на площади Ленина. На сцену выйдут театр танца «Гжель» и национальный ансамбль песни и танца КНР. Перед концертом на площади можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного творчества России и Китая и сфотографироваться с трехметровыми фигурами двух медведей – символами фестиваля.

«А между этими медведями будет у нас арт-кафе. То есть 20 штук огромных восьмерок, потому что фестиваль у нас восьмой и символ этого фестиваля восьмерка – бесконечность. Мы выставим эти восьмерки на площади, дадим в руки кисточки, краски: можно приходить командами, семьями, друзьями. И мы устроим такой конкурс: за час нужно превратить эти восьмерки в арт-объекты, и мы по аплодисментам определим лучшую», – поделилась директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Далее, уже после концерта, в 21:30 самые активные участники велопробега с флагами отправятся на Площадь Победы, где будет дан старт «Велоночи с Амур.инфо», в которой ожидается три тысячи участников.

Просмотров всего: 30

#Китай #культура

распечатать

Екатерина PL